Мэр, который отвел не своего ребенка в первый класс, удивил курганцев

Глава курганского округа заявил, что отец девочки участник СВО не смог присутствовать, но ранее жители замечали бойца рядом с семьей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Каргапольского округа (Курганская область) Евгений Ленков, который по просьбе губернатора Вадима Шумкова отвел в первый класс ребенка из семьи участников СВО, удивил местных жителей словами о том, что отец девочки не смог побывать на линейке 1 сентября. Информация об этом опубликована в посте на личной странице Ленкова «ВКонтакте» и комментариях к нему.

«Сегодня мы с Викторией Лукинских выполнили ответственную миссию — дали первый звонок в новом учебном году. Отец Вики участвует в специальной операции и не смог быть рядом с ней на ее первой школьной линейке», — пишет Ленков. Также он написал, что постарался поддержать и подбодрить Вику, уверив, что все будет хорошо.

Местные жители удивились этим словам и написали в комментариях под постом, что видели отца Вики Андрея Лукинских дома и на линейке во время мероприятия. «Очень странно обманывать людей публично сообщением о том, что Андрей не мог присутствовать. 1 сентября он был с дочерью и находится дома» — пишет жительница в комментариях. По ее словам, Андрея видело много людей. Еще одна женщина также написала под постом, что «тоже видела его дома».

Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Евгением Ленковым по поводу данной ситуации. В приемной главы сообщили, что он занят. Позже было обнаружено, что глава отключил возможность комментировать публикации на своей странице. Комментарии также оказались скрыты.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на торжественной линейке в гимназии №30 Кургана. Также он проводил дочь погибшего на спецоперации курганского бойца, которая пошла в первый класс и подарил ей ноутбук.

Комментаторы удивились сообщению главы, который отвел дочь курганского бойца VK/ Евгений Ленков https://vk.com/id174676821