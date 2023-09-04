Путин подписал новый указ о призыве

Путин увеличил предельный возраст для отсрочки IT-специалистов до 30 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры. Взлом компьютера. Курган, взлом, хакеры, монитор, it-технологиии, компьютерная клавиатура, взлом компьютера, персональные данные
Сотрудники IT-компаний до 30 лет смогут получить отсрочку от призыва Фото:

В России увеличили предельный возраст предоставления отсрочки для IT-специалистов до 30 лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В указ президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ» были внесены поправки. «Заменить <…> слова „27 лет“ словами „30 лет“», — говорится в документе.

Ранее власти РФ смягчили условия для ипотеки IT-специалистам. Теперь при выдаче кредита не будут учитываться требования к минимальному уровню зарплаты.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России увеличили предельный возраст предоставления отсрочки для IT-специалистов до 30 лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В указ президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ» были внесены поправки. «Заменить <…> слова „27 лет“ словами „30 лет“», — говорится в документе. Ранее власти РФ смягчили условия для ипотеки IT-специалистам. Теперь при выдаче кредита не будут учитываться требования к минимальному уровню зарплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...