Путин подписал новый указ о призыве

Сотрудники IT-компаний до 30 лет смогут получить отсрочку от призыва
В России увеличили предельный возраст предоставления отсрочки для IT-специалистов до 30 лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В указ президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ» были внесены поправки. «Заменить <…> слова „27 лет“ словами „30 лет“», —
Ранее власти РФ смягчили условия для ипотеки IT-специалистам. Теперь при выдаче кредита не будут учитываться требования к минимальному уровню зарплаты.
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