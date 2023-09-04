Путин подписал новый указ о призыве Путин увеличил предельный возраст для отсрочки IT-специалистов до 30 лет 04 сентября 2023 в 19:42 Размер текста - 17 + Сотрудники IT-компаний до 30 лет смогут получить отсрочку от призыва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России увеличили предельный возраст предоставления отсрочки для IT-специалистов до 30 лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В указ президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ» были внесены поправки. «Заменить <…> слова „27 лет“ словами „30 лет“», — говорится в документе. Ранее власти РФ смягчили условия для ипотеки IT-специалистам. Теперь при выдаче кредита не будут учитываться требования к минимальному уровню зарплаты. В России увеличили предельный возраст предоставления отсрочки для IT-специалистов до 30 лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В указ президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ» были внесены поправки. «Заменить <…> слова „27 лет“ словами „30 лет“», — говорится в документе. Ранее власти РФ смягчили условия для ипотеки IT-специалистам. Теперь при выдаче кредита не будут учитываться требования к минимальному уровню зарплаты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям