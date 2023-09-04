В Тюмени задержали два вылета самолетов до Бованенково и Москвы

В Тюмени задержали на час вылет двух самолетов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени на час задержали вылет самолетов авиакомпаний «Газпром Авиа» и «Аэрофлот», которые летели до Бованенково и Москвы. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс ОП-483 Тюмень — Бованенково. Самолет авиакомпании „Газпром Авиа“ по расписанию должен был вылететь в 06:50, но выдвинулся в 07:50. Рейс SU-1509 Тюмень — Москва. Вылет авиакомпании „Аэрофлот“ был запланирован на 07:25, однако полетит в 08:25», — написано на сайте авиаперевозчика.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее рейс авиакомпании Utair, который следовал из Тюмени до Внуково был перенаправлен в Домодедово. Из-за этого самолет должен был прибыть в Москву на полтора часа позже.