В Тюмени задержали два вылета самолетов до Бованенково и Москвы

В Тюмени на час задержали вылет самолетов авиакомпаний «Газпром Авиа» и «Аэрофлот», которые летели до Бованенково и Москвы. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс ОП-483 Тюмень — Бованенково. Самолет авиакомпании „Газпром Авиа“ по расписанию должен был вылететь в 06:50, но выдвинулся в 07:50. Рейс SU-1509 Тюмень — Москва. Вылет авиакомпании „Аэрофлот“ был запланирован на 07:25, однако полетит в 08:25», — написано на сайте авиаперевозчика.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее рейс авиакомпании Utair, который следовал из Тюмени до Внуково был перенаправлен в Домодедово. Из-за этого самолет должен был прибыть в Москву на полтора часа позже.
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