Рейс из Тюмени во Внуково перенаправили в Домодедово

21 августа 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Рейс авиакомпании Utair прибудет в Москву на полтора часа позже Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Рейс авиакомпании Utair, следующий из Тюмени по Внуково, перенаправлен в Домодедово. Информация об этом опубликована на сайте столичного аэропорта. «Рейс ЮТ 454. Прибытие в 09:35 в Домодедово», — сообщается на портале. По расписанию самолет должен был прилететь во Внуково в 08:10 по московскому времени. Кроме того, задержан рейс авиакомпании «Победа» ДР 450, который должен был прибыть из Тюмени по Внуково в 07:50. Новое время прибытия — 09:27. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вступили в силу после сообщений об атаках беспилотников в Московской области.

Рейс авиакомпании Utair, следующий из Тюмени по Внуково, перенаправлен в Домодедово. Информация об этом опубликована на сайте столичного аэропорта. «Рейс ЮТ 454. Прибытие в 09:35 в Домодедово», — сообщается на портале. По расписанию самолет должен был прилететь во Внуково в 08:10 по московскому времени. Кроме того, задержан рейс авиакомпании «Победа» ДР 450, который должен был прибыть из Тюмени по Внуково в 07:50. Новое время прибытия — 09:27. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вступили в силу после сообщений об атаках беспилотников в Московской области.