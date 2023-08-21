Рейс из Тюмени во Внуково перенаправили в Домодедово

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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, самолет в воздухе, самолеты, аэропорт внуково, ту 154
Рейс авиакомпании Utair прибудет в Москву на полтора часа позже Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Рейс авиакомпании Utair, следующий из Тюмени по Внуково, перенаправлен в Домодедово. Информация об этом опубликована на сайте столичного аэропорта.

«Рейс ЮТ 454. Прибытие в 09:35 в Домодедово», — сообщается на портале. По расписанию самолет должен был прилететь во Внуково в 08:10 по московскому времени.

Кроме того, задержан рейс авиакомпании «Победа» ДР 450, который должен был прибыть из Тюмени по Внуково в 07:50. Новое время прибытия — 09:27.

Ранее URA.RU писало, что аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вступили в силу после сообщений об атаках беспилотников в Московской области.

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Рейс авиакомпании Utair, следующий из Тюмени по Внуково, перенаправлен в Домодедово. Информация об этом опубликована на сайте столичного аэропорта. «Рейс ЮТ 454. Прибытие в 09:35 в Домодедово», — сообщается на портале. По расписанию самолет должен был прилететь во Внуково в 08:10 по московскому времени. Кроме того, задержан рейс авиакомпании «Победа» ДР 450, который должен был прибыть из Тюмени по Внуково в 07:50. Новое время прибытия — 09:27. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вступили в силу после сообщений об атаках беспилотников в Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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