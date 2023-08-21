Рейс из Тюмени во Внуково перенаправили в Домодедово

Рейс авиакомпании Utair прибудет в Москву на полтора часа позже
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Москву
Рейс авиакомпании Utair, следующий из Тюмени по Внуково, перенаправлен в Домодедово. Информация об этом опубликована на сайте столичного аэропорта.
«Рейс ЮТ 454. Прибытие в 09:35 в Домодедово», — сообщается на портале. По расписанию самолет должен был прилететь во Внуково в 08:10 по московскому времени.
Кроме того, задержан рейс авиакомпании «Победа» ДР 450, который должен был прибыть из Тюмени по Внуково в 07:50. Новое время прибытия — 09:27.
Ранее URA.RU писало, что аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вступили в силу после сообщений об атаках беспилотников в Московской области.
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