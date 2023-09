NYT раскрыл, как ВС РФ делают минные поля смертоносными

NYT: ВС РФ используют новую тактику, чтобы сделать мины более смертоносными

02 сентября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ используют новую тактику, поджигая минные поля. Об этом написали в статье американской газеты The New York Times, ссылаясь на слова украинских морских пехотинцев. «Русские также адаптируются, в том числе используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Например, они наполняют горючим веществом пастбище, заполненное минами. Как только украинцы приступят к расчистке проема, русские сбросят гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов», — передает The New York Times слова морских пехотинцев. Ветеран морской пехоты Денис добавил, что российские войска имеют больше артиллерии, танков, дронов и людей, а также очень хорошо закрепляются на местности. Как пишут в статье, самые безопасные маршруты — это дороги с твердым покрытием, поскольку мины легче обнаружить и обезвредить. ВС РФ об этом знают, поэтому установили оборону вдоль трассы с бетонными бункерами для пулеметчиков, а российские дроны в это время держат дороги под постоянным наблюдением, заключили в материале. Ранее украинский генерал Александр Тарнавский рассказал, что Вооруженные силы Украины не могут быстро наступать из-за «многоярусных» минных полей ВС РФ. По его словам, танки украинцев не могут пройти этот барьер. Издание The Independent сообщило, что попытки ВСУ прорваться через минные поля не только оборачиваются огромными потерями среди личного состава, но и оказывают сильное психологическое воздействие на военнослужащих, передает RT.