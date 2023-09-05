Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием Путина на саммите G20

05 сентября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

ЕС планирует расширить влияние в Африке на саммите G20, где не будет Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Евросоюза (ЕС) хотят воспользоваться отсутствием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Источники отметили, что ЕС планирует расширить влияние в Африке. «Поскольку президенты Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом», — заявили источники Bloomberg , знакомые с подготовкой к саммиту. Они подчеркнули, что ЕС пересмотрит партнерство с Африкой. Ранее российский президент отказался от поездки на саммит G20. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение по формату участия Путина в саммите пока не приняли, передает телеканал 360. Официальный представитель китайского МИД Мао Ни сообщила, что вместо Си Цзиньпина в Индию отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Страны Евросоюза (ЕС) хотят воспользоваться отсутствием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Источники отметили, что ЕС планирует расширить влияние в Африке. «Поскольку президенты Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом», — заявили источники Bloomberg, знакомые с подготовкой к саммиту. Они подчеркнули, что ЕС пересмотрит партнерство с Африкой. Ранее российский президент отказался от поездки на саммит G20. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение по формату участия Путина в саммите пока не приняли, передает телеканал 360. Официальный представитель китайского МИД Мао Ни сообщила, что вместо Си Цзиньпина в Индию отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян.