Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием Путина на саммите G20

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Президент России Владимир Путин на рабочем обеде по украинской проблеме на форуме Россия Африка. Санкт-Петербург, путин владимир
ЕС планирует расширить влияние в Африке на саммите G20, где не будет Путина Фото:

Страны Евросоюза (ЕС) хотят воспользоваться отсутствием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Источники отметили, что ЕС планирует расширить влияние в Африке.

«Поскольку президенты Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом», — заявили источники Bloomberg, знакомые с подготовкой к саммиту. Они подчеркнули, что ЕС пересмотрит партнерство с Африкой.

Ранее российский президент отказался от поездки на саммит G20. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение по формату участия Путина в саммите пока не приняли, передает телеканал 360. Официальный представитель китайского МИД Мао Ни сообщила, что вместо Си Цзиньпина в Индию отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян.

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Страны Евросоюза (ЕС) хотят воспользоваться отсутствием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Источники отметили, что ЕС планирует расширить влияние в Африке. «Поскольку президенты Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом», — заявили источники Bloomberg, знакомые с подготовкой к саммиту. Они подчеркнули, что ЕС пересмотрит партнерство с Африкой. Ранее российский президент отказался от поездки на саммит G20. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение по формату участия Путина в саммите пока не приняли, передает телеканал 360. Официальный представитель китайского МИД Мао Ни сообщила, что вместо Си Цзиньпина в Индию отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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