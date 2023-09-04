Екатеринбургский «Гортранс» начал избавляться от долгов перед поставщиками

«Гортранс» погасил задолженность перед «Екатеринбургэнергосбытом»

05 сентября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

«Гортранс» регулярно оказывается должен поставщикам Фото: Размик Закарян © URA.RU «Екатеринбургэнергосбыт» отозвал иск к «Гортрансу» (принадлежит мэрии Екатеринбурга), который задолжал организации 118 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. «Арбитражный суд рассмотрел в судебном заседании дело по иску акционерного общества „Екатеринбургэнергосбыт“ к екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию „Городской транспорт“ о взыскании 36 045 537,68 рублей», — говорится в решении суда. Согласно ему, истец требовал выплатить данную сумму, что ответчик и сделал. В итоге судебное производство прекратили. Ранее стало известно, что «Гортранс» оказался должен «Екатеринбургэнергосбыту» около 118 млн рублей. Такие крупные долги могли бы спровоцировать внезапные отключения трамваев и троллейбусов, как это было в 2021 году.

«Екатеринбургэнергосбыт» отозвал иск к «Гортрансу» (принадлежит мэрии Екатеринбурга), который задолжал организации 118 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. «Арбитражный суд рассмотрел в судебном заседании дело по иску акционерного общества „Екатеринбургэнергосбыт“ к екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию „Городской транспорт“ о взыскании 36 045 537,68 рублей», — говорится в решении суда. Согласно ему, истец требовал выплатить данную сумму, что ответчик и сделал. В итоге судебное производство прекратили. Ранее стало известно, что «Гортранс» оказался должен «Екатеринбургэнергосбыту» около 118 млн рублей. Такие крупные долги могли бы спровоцировать внезапные отключения трамваев и троллейбусов, как это было в 2021 году.