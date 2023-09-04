Екатеринбургский «Гортранс» начал избавляться от долгов перед поставщиками

«Екатеринбургэнергосбыт» отозвал иск к «Гортрансу» (принадлежит мэрии Екатеринбурга), который задолжал организации 118 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.
«Арбитражный суд рассмотрел в судебном заседании дело по иску акционерного общества „Екатеринбургэнергосбыт“ к екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию „Городской транспорт“ о взыскании 36 045 537,68 рублей», — говорится в решении суда. Согласно ему, истец требовал выплатить данную сумму, что ответчик и сделал. В итоге судебное производство прекратили.
Ранее стало известно, что «Гортранс» оказался должен «Екатеринбургэнергосбыту» около 118 млн рублей. Такие крупные долги могли бы спровоцировать внезапные отключения трамваев и троллейбусов, как это было в 2021 году.
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