Почта России объяснила причины очередей в пермских отделениях

Почта России: очереди в пермских отделениях связны с нехваткой персонала

05 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

В очередях на почте пермяки проводят часы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Очереди в почтовых отделениях, а также доставка писем и пенсий с опозданием стали предметом разговора пермского омбудсмена Игоря Сапко с директором Управления федеральной почтовой связи края Наталией Дорониной. На почте все проблемы объясняют недостатком персонала и дополнительными функциями, которые передали учреждению, рассказал Сапко в соцсетях. «Укомплектованность кадров сегодня составляет 89%. Проблемной остается работа Пермского магистрального сортировочного центра на Перми-2, где не хватает сотрудников, а также остаются вопросы по укомплектованности шести отделений почты в Индустриальном и Ленинском районах», — пишет Сапко по итогам встречи с Дорониной. Нестабильную работу курьеров на почте объясняют тем, что в мае учреждению были переданы функции по доставке пенсий и социальных пособий, а чтобы наладить механизм, понадобилось время. Уже осенью эту проблему обещают решить. Ранее URA.RU писало, что жители Перми вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить свои посылки. В сельской местности отделения либо закрываются, либо могут работать один час в неделю. Одному пермяку письмо пришло с опозданием больше месяца, за что он отсудил компенсацию.

Очереди в почтовых отделениях, а также доставка писем и пенсий с опозданием стали предметом разговора пермского омбудсмена Игоря Сапко с директором Управления федеральной почтовой связи края Наталией Дорониной. На почте все проблемы объясняют недостатком персонала и дополнительными функциями, которые передали учреждению, рассказал Сапко в соцсетях. «Укомплектованность кадров сегодня составляет 89%. Проблемной остается работа Пермского магистрального сортировочного центра на Перми-2, где не хватает сотрудников, а также остаются вопросы по укомплектованности шести отделений почты в Индустриальном и Ленинском районах», — пишет Сапко по итогам встречи с Дорониной. Нестабильную работу курьеров на почте объясняют тем, что в мае учреждению были переданы функции по доставке пенсий и социальных пособий, а чтобы наладить механизм, понадобилось время. Уже осенью эту проблему обещают решить. Ранее URA.RU писало, что жители Перми вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить свои посылки. В сельской местности отделения либо закрываются, либо могут работать один час в неделю. Одному пермяку письмо пришло с опозданием больше месяца, за что он отсудил компенсацию.