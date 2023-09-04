Почта России объяснила причины очередей в пермских отделениях

Очереди в почтовых отделениях, а также доставка писем и пенсий с опозданием стали предметом разговора пермского омбудсмена Игоря Сапко с директором Управления федеральной почтовой связи края Наталией Дорониной. На почте все проблемы объясняют недостатком персонала и дополнительными функциями, которые передали учреждению, рассказал Сапко в соцсетях.
«Укомплектованность кадров сегодня составляет 89%. Проблемной остается работа Пермского магистрального сортировочного центра на Перми-2, где не хватает сотрудников, а также остаются вопросы по укомплектованности шести отделений почты в Индустриальном и Ленинском районах», — пишет Сапко по итогам встречи с Дорониной. Нестабильную работу курьеров на почте объясняют тем, что в мае учреждению были переданы функции по доставке пенсий и социальных пособий, а чтобы наладить механизм, понадобилось время. Уже осенью эту проблему обещают решить.
Ранее URA.RU писало, что жители Перми вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить свои посылки. В сельской местности отделения либо закрываются, либо могут работать один час в неделю. Одному пермяку письмо пришло с опозданием больше месяца, за что он отсудил компенсацию.
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