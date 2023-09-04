04 сентября 2023

Почта России объяснила причины очередей в пермских отделениях

Почта России: очереди в пермских отделениях связны с нехваткой персонала
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, почта россии, почтовое отделение, очередь на почте
В очередях на почте пермяки проводят часы Фото:

Очереди в почтовых отделениях, а также доставка писем и пенсий с опозданием стали предметом разговора пермского омбудсмена Игоря Сапко с директором Управления федеральной почтовой связи края Наталией Дорониной. На почте все проблемы объясняют недостатком персонала и дополнительными функциями, которые передали учреждению, рассказал Сапко в соцсетях.

«Укомплектованность кадров сегодня составляет 89%. Проблемной остается работа Пермского магистрального сортировочного центра на Перми-2, где не хватает сотрудников, а также остаются вопросы по укомплектованности шести отделений почты в Индустриальном и Ленинском районах», — пишет Сапко по итогам встречи с Дорониной. Нестабильную работу курьеров на почте объясняют тем, что в мае учреждению были переданы функции по доставке пенсий и социальных пособий, а чтобы наладить механизм, понадобилось время. Уже осенью эту проблему обещают решить.

Ранее URA.RU писало, что жители Перми вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить свои посылки. В сельской местности отделения либо закрываются, либо могут работать один час в неделю. Одному пермяку письмо пришло с опозданием больше месяца, за что он отсудил компенсацию.

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Очереди в почтовых отделениях, а также доставка писем и пенсий с опозданием стали предметом разговора пермского омбудсмена Игоря Сапко с директором Управления федеральной почтовой связи края Наталией Дорониной. На почте все проблемы объясняют недостатком персонала и дополнительными функциями, которые передали учреждению, рассказал Сапко в соцсетях. «Укомплектованность кадров сегодня составляет 89%. Проблемной остается работа Пермского магистрального сортировочного центра на Перми-2, где не хватает сотрудников, а также остаются вопросы по укомплектованности шести отделений почты в Индустриальном и Ленинском районах», — пишет Сапко по итогам встречи с Дорониной. Нестабильную работу курьеров на почте объясняют тем, что в мае учреждению были переданы функции по доставке пенсий и социальных пособий, а чтобы наладить механизм, понадобилось время. Уже осенью эту проблему обещают решить. Ранее URA.RU писало, что жители Перми вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить свои посылки. В сельской местности отделения либо закрываются, либо могут работать один час в неделю. Одному пермяку письмо пришло с опозданием больше месяца, за что он отсудил компенсацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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