Политолог Супонина анонсировала полный отказ России от зерновой сделки

06 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Зерновая сделка может обойтись без Украины, считает Елена Супонина Фото: Сергей Венявский © URA.RU Россия намерена выстроить двусторонние отношения с покупателями зерна, в том числе с Турцией. Для такого сотрудничества Украина будет не нужна, отметила в беседе с URA.RU политолог, эксперт российского Совета по международным делам Елена Супонина. «Цель России — активизировать двусторонние отношения со многими странами, в том числе с покупателями зерна, в их числе Турция. Для такого рода сотрудничества Украина совсем не нужна. Но другое дело, что на Анкару оказывают давление американцы. Они хотят, чтобы интересы Украины были соблюдены. Чтобы экспорт зерна был обеспечен в плане безопасности. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган и пытался договориться в Сочи с главой РФ Владимиром Путиным. Идея — не подключать Украину напрямую к этому многостороннему сотрудничеству, как раньше, а заручиться ее обязательствами по гарантиям безопасности российского экспорта. Взамен чего Киев получит дотационное вливание со стороны других посредников, участвующих в этих переговорах. Например, от Катара, который готов частично профинансировать такого рода договоренности. Но, по моему убеждению, никакого возврата к прежнему формату зерновой сделки не будет», — объяснила Елена Супонина. Политолог добавила, что экспорт зерна проходит через Черное море, где постоянно идут атаки ВСУ. «Россия вполне может пользоваться другими путями [доставки зерна], но часть их пролегает через Черное море. А атаки с помощью беспилотников со стороны Украины там происходят регулярно. На переговорах с Эрдоганом прорыва не произошло. Стороны продолжают обсуждать этот вопрос. На мой взгляд, переговоры будут очень сложными. Эрдоган не тот человек, чтобы от них отказаться. Он ознакомил Путина с новыми идеями, которые выходят за рамки зерновой договоренности. Речь в целом о политическом регулировании. Но, по моему убеждению, об этом еще рано говорить. Все будет решаться на фронтах», — подчеркнула Супонина. Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Ее задачей было возобновить отгрузку зерна в малообеспеченные страны из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного. 17 июля 2023 года Россия вышла из соглашения из-за постоянных атак Украины по Черноморскому флоту РФ. 4 сентября прошла встреча президентов России и Турции в Сочи. Путин подчеркнул, что Россия возродит зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все условия, обещанные Западом. После глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не готов пойти на уступки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия намерена выстроить двусторонние отношения с покупателями зерна, в том числе с Турцией. Для такого сотрудничества Украина будет не нужна, отметила в беседе с URA.RU политолог, эксперт российского Совета по международным делам Елена Супонина. «Цель России — активизировать двусторонние отношения со многими странами, в том числе с покупателями зерна, в их числе Турция. Для такого рода сотрудничества Украина совсем не нужна. Но другое дело, что на Анкару оказывают давление американцы. Они хотят, чтобы интересы Украины были соблюдены. Чтобы экспорт зерна был обеспечен в плане безопасности. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган и пытался договориться в Сочи с главой РФ Владимиром Путиным. Идея — не подключать Украину напрямую к этому многостороннему сотрудничеству, как раньше, а заручиться ее обязательствами по гарантиям безопасности российского экспорта. Взамен чего Киев получит дотационное вливание со стороны других посредников, участвующих в этих переговорах. Например, от Катара, который готов частично профинансировать такого рода договоренности. Но, по моему убеждению, никакого возврата к прежнему формату зерновой сделки не будет», — объяснила Елена Супонина. Политолог добавила, что экспорт зерна проходит через Черное море, где постоянно идут атаки ВСУ. «Россия вполне может пользоваться другими путями [доставки зерна], но часть их пролегает через Черное море. А атаки с помощью беспилотников со стороны Украины там происходят регулярно. На переговорах с Эрдоганом прорыва не произошло. Стороны продолжают обсуждать этот вопрос. На мой взгляд, переговоры будут очень сложными. Эрдоган не тот человек, чтобы от них отказаться. Он ознакомил Путина с новыми идеями, которые выходят за рамки зерновой договоренности. Речь в целом о политическом регулировании. Но, по моему убеждению, об этом еще рано говорить. Все будет решаться на фронтах», — подчеркнула Супонина. Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Ее задачей было возобновить отгрузку зерна в малообеспеченные страны из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного. 17 июля 2023 года Россия вышла из соглашения из-за постоянных атак Украины по Черноморскому флоту РФ. 4 сентября прошла встреча президентов России и Турции в Сочи. Путин подчеркнул, что Россия возродит зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все условия, обещанные Западом. После глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не готов пойти на уступки.