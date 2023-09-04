Участник транспортной реформы в Кургане готов закупить большие автобусы

В рамках новой субсидии власти заплатят перевозчикам 50% стоимости больших автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане представители «Транспортной компании», отвечающей за часть новых маршрутов, ждут федеральную субсидию, чтобы в два раза дешевле купить большие автобусы. Об этом URA.RU рассказал гендиректор организации Евгений Кадочников.

«Ждем следующую субсидию, федеральные деньги. Там будет помощь 50%. Мы будем покупать только большой класс. Хоть он и дороже, но для него самая большая компенсация», — сообщил Кадочников.

Он объяснил, что в рамках этой поддержки за новые автобусы малого класса перевозчикам возместят 30% стоимости, а за транспорт среднего класса — 40%. По этой причине выгоднее всего, по словам Кадочникова, покупать большие автобусы. Предприниматель ждет, что уже в сентябре власти начнут распределять федеральные деньги. При этом не все перевозчики могут покупать новые автобусы. Руководитель компании «ТрансСервис» поделился с URA.RU, что, по его мнению, пока курганские перевозчики вряд ли готовы купить новые автобусы, так как сейчас нужно расплачиваться за недавно приобретенные.

Ранее Кирпищиков объяснял URA.RU, что из-за невысокого пассажиропотока в Кургане у перевозчиков, отвечающих за новые маршруты, не хватает денег на оплату автобусов, которые были взяты в лизинг. Если платежи будут просрочены, есть риск, что автобусы придется вернуть заводам. В этом году власти выделили перевозчикам 75 млн рублей. Эти деньги направили на первоначальный взнос за автобусы. В рамках федеральной субсидии на автобусы Кургана и других муниципалитетов планируют потратить еще 300 млн рублей.