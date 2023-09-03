Курганские перевозчики рискуют остаться без новых автобусов

Десятки новых автобусов запустили на курганские маршруты в июле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане у перевозчиков, отвечающих за новые маршруты, не хватает денег на оплату автобусов, которые были взяты в лизинг. Из-за этого есть риск, что автобусы придется вернуть заводам. Об этом URA.RU сообщил руководитель компании «ТрансСервис», которая отвечает за большинство новых маршрутов, Алексей Кирпищиков.

«Пассажиропоток в городе все тот же. ПАЗики мы покупали за 1,8 млн рублей, а сейчас берем автобусы за 9-12 млн. Пока никто не может платить по лизингам за то, что купили. Сейчас направляем письма на реструктуризацию. Уже просрочки пошли. Если платить не будут, то автобусы могут отобрать: и российские, и китайские», — рассказал Кирпищиков.

Он отметил, что мэрия заключила контракт с перевозчиками на пять лет, а за автобусы нужно платить на семь лет. Субсидия от местных властей, по его словам, составила 15% и позволила покрыть затраты на первый взнос.

Ранее стало известно, что власти выделили перевозчикам Кургана 75 миллионов рублей на покупку новых автобусов. В июле горожанам презентовали 34 новых автобуса, купленных перевозчиками. До конца года власти планируют потратить еще 300 млн рублей на автобусный парк в Кургане и Шадринске.