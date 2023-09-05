Риелтор Решетникова: льготная ипотека станет недоступной для части россиян

05 сентября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Без накоплений россиянам будет сложно построить дом, считает Татьяна Решетникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Купить или построить дом в ипотеку станет сложнее, если правительство РФ решит увеличить размер первоначального взноса с 15 до 20%. В таком случае подобный вид жилья смогут позволить себе лишь россияне с накоплениями, так как при таких сделках не действует механизм рассрочки на первый платеж, объяснила URA.RU замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «На сегодня порядка 70% всей недвижимости, покупаемой с привлечением заемных средств, приобретается с минимальным первоначальным взносом, поэтому его рост может существенно сказаться на спросе (ранее появилась информация, что правительство РФ может увеличить размер первоначального ипотечного взноса с 15 до 20%, — прим. URA.RU). Если при льготном кредитовании на покупку жилья, есть варианты рассрочек по внесению первоначального взноса от застройщиков, то при кредитовании на строительство собственного дома, таких вариантов нет, а значит доступность таких кредитов пострадает больше всего», — объяснила Татьяна Решетникова. Замруководителя ипотечного департамента добавила, что приостановка программы «Сельская ипотека» также скажется на снижении спроса на строительство собственных домов. «Сложнее всего будет небольшим девелоперам, которые не используют доступные механизмы по субсидированию первоначального взноса и не готовы к гибкому ценообразованию», — подчеркнула Решетникова. Ранее повышение ключевой ставки ЦБ до 12% сказалось на «Сельской ипотеке». Российские банки приостановили работу льготной программы. В Министерстве сельского хозяйства РФ отметили, что выдача кредитов по «Сельской ипотеке» возобновится после снижения ключевой ставки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Купить или построить дом в ипотеку станет сложнее, если правительство РФ решит увеличить размер первоначального взноса с 15 до 20%. В таком случае подобный вид жилья смогут позволить себе лишь россияне с накоплениями, так как при таких сделках не действует механизм рассрочки на первый платеж, объяснила URA.RU замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «На сегодня порядка 70% всей недвижимости, покупаемой с привлечением заемных средств, приобретается с минимальным первоначальным взносом, поэтому его рост может существенно сказаться на спросе (ранее появилась информация, что правительство РФ может увеличить размер первоначального ипотечного взноса с 15 до 20%, — прим. URA.RU). Если при льготном кредитовании на покупку жилья, есть варианты рассрочек по внесению первоначального взноса от застройщиков, то при кредитовании на строительство собственного дома, таких вариантов нет, а значит доступность таких кредитов пострадает больше всего», — объяснила Татьяна Решетникова. Замруководителя ипотечного департамента добавила, что приостановка программы «Сельская ипотека» также скажется на снижении спроса на строительство собственных домов. «Сложнее всего будет небольшим девелоперам, которые не используют доступные механизмы по субсидированию первоначального взноса и не готовы к гибкому ценообразованию», — подчеркнула Решетникова. Ранее повышение ключевой ставки ЦБ до 12% сказалось на «Сельской ипотеке». Российские банки приостановили работу льготной программы. В Министерстве сельского хозяйства РФ отметили, что выдача кредитов по «Сельской ипотеке» возобновится после снижения ключевой ставки.