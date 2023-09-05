Военный аналитик Михайлов: Россия может нанести удар по стране НАТО из-за F-16

Россия может нанести удар по аэродромам стран НАТО, граничащих с Украиной, если отсюда будут взлетать поставленные ВСУ истребители F-16. Об этом URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.
«Будет ли Украина пытаться сконцентрировать F-16 вдоль границы со стороны Польши, Румынии, Венгрии? Я в этом сильно сомневаюсь. Таким образом, и Россия об этом не раз говорила, они создают casus belli (формальный повод для объявления войны — прим. URA.RU), если вооружение будет подниматься с территории государства НАТО. Даже если самолет взлетел, а в воздухе стал применять ракеты, это является нападением страны НАТО на Россию», — сказал Александр Михайлов.
Собеседник агентства выразил мнение, что США будут оттягивать момент получения ВСУ истребителей. «Американцы будут максимально затягивать процесс передачи самолетов. Возможно, будут договоренности на непубличном уровне, чтобы F-16 побыли в ограниченном количестве в западной части Украины, их поснимают в пропагандистских роликах для телевидения и вообще не будут применять в воздушных боях. Наши системы дальнего действия бьют на расстояние 200 километров. Истребители будут попадать в зону поражения, и их собьют», — добавил военный аналитик.
Ранее Нидерланды, Норвегия и Дания согласились отправить Украине истребители F-16. Обучать украинских пилотов будут американцы. При этом турецкий исследователь авиации Джем Догут считает, что F-16 не изменят ход спецоперации, так как российские силы смогут охотиться за самолетами.
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