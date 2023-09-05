СБУ обвинила российского олигарха Фридмана, который после начала СВО предлагал Киеву деньги

СБУ обвинила российского олигарха Фридмана в финансировании РФ в ходе СВО

05 сентября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

СБУ обвинила Михаила Фридмана в финансировании СВО на стороне РФ Фото: Илья Питалев/РИА Новости Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российского олигарха Михаила Фридмана в финансировании военного конфликта на стороне РФ. В прошлом году предприниматель проводил переговоры с США о снятии с него санкций в обмен на финансовую помощь Киеву. «Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, который причастен к финансированию военного конфликта против Украины. <…> Он „влил“ около двух миллиардов рублей в несколько военных российских заводов», — сообщает СБУ у себя в telegram-канале. В сентябре прошлого года международная газета Financial Times сообщала, что Фридман о снятии санкций в обмен на финансовую помощь Украине. При этом сам олигарх отрицал это. В августе 2023 года в США ввели обновленные санкции против Михаила Фридмана.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российского олигарха Михаила Фридмана в финансировании военного конфликта на стороне РФ. В прошлом году предприниматель проводил переговоры с США о снятии с него санкций в обмен на финансовую помощь Киеву. «Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, который причастен к финансированию военного конфликта против Украины. <…> Он „влил“ около двух миллиардов рублей в несколько военных российских заводов», — сообщает СБУ у себя в telegram-канале. В сентябре прошлого года международная газета Financial Times сообщала, что Фридман о снятии санкций в обмен на финансовую помощь Украине. При этом сам олигарх отрицал это. В августе 2023 года в США ввели обновленные санкции против Михаила Фридмана.