Сын олигарха Фридмана отрекся от России и попросил снять с него санкции

Сын российского бизнесмена, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана Александр Ожельский попросил снять с себя санкции, введенные Украиной. Об этом он заявил в своем видеообращении.
«Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда», — заявил Александр Ожельский.
Сын предпринимателя отметил, что с самого начала был против российской спецоперации, потому его возмущает, почему украинские власти это не учли, когда против него вводили санкции. По его словам, он даже принимал участие в проукраинских протестах в Лондоне.
Также Ожельский заявил, что давно уехал из России и сейчас живет в Дубае. «Я оставил [в РФ] многое — моих друзей, мой бизнес. И я оставил это, потому что я ценю свою свободу сильнее», — заключил он.
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Сын российского бизнесмена, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана Александр Ожельский попросил снять с себя санкции, введенные Украиной. Об этом он заявил в своем видеообращении. «Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда», — заявил Александр Ожельский. Сын предпринимателя отметил, что с самого начала был против российской спецоперации, потому его возмущает, почему украинские власти это не учли, когда против него вводили санкции. По его словам, он даже принимал участие в проукраинских протестах в Лондоне. Также Ожельский заявил, что давно уехал из России и сейчас живет в Дубае. «Я оставил [в РФ] многое — моих друзей, мой бизнес. И я оставил это, потому что я ценю свою свободу сильнее», — заключил он. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены. Forbes сообщало, что Михаил Фридман намеревался получить украинское гражданство, чтобы обойти санкции. Миллиардер также заявлял, что считает несправедливыми санкции против себя.