Сын олигарха Фридмана отрекся от России и попросил снять с него санкции

22 октября 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Александр Ожельский заявил, что считает украинские санкции против себя несправедливыми Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сын российского бизнесмена, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана Александр Ожельский попросил снять с себя санкции, введенные Украиной. Об этом он заявил в своем видеообращении. «Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда», — заявил Александр Ожельский. Сын предпринимателя отметил, что с самого начала был против российской спецоперации, потому его возмущает, почему украинские власти это не учли, когда против него вводили санкции. По его словам, он даже принимал участие в проукраинских протестах в Лондоне. Также Ожельский заявил, что давно уехал из России и сейчас живет в Дубае. «Я оставил [в РФ] многое — моих друзей, мой бизнес. И я оставил это, потому что я ценю свою свободу сильнее», — заключил он. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены. Forbes сообщало, что Михаил Фридман намеревался получить украинское гражданство, чтобы обойти санкции. Миллиардер также заявлял, что считает несправедливыми санкции против себя.

Сын российского бизнесмена, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана Александр Ожельский попросил снять с себя санкции, введенные Украиной. Об этом он заявил в своем видеообращении. «Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда», — заявил Александр Ожельский. Сын предпринимателя отметил, что с самого начала был против российской спецоперации, потому его возмущает, почему украинские власти это не учли, когда против него вводили санкции. По его словам, он даже принимал участие в проукраинских протестах в Лондоне. Также Ожельский заявил, что давно уехал из России и сейчас живет в Дубае. «Я оставил [в РФ] многое — моих друзей, мой бизнес. И я оставил это, потому что я ценю свою свободу сильнее», — заключил он. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены. Forbes сообщало, что Михаил Фридман намеревался получить украинское гражданство, чтобы обойти санкции. Миллиардер также заявлял, что считает несправедливыми санкции против себя.