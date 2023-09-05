Карпин сказал суровую правду о российском футболе

Главный футбольный тренер Карпин: игроки из РФ не востребованы в Европе
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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольные ворота, футбольный мяч
Карпин положительно высказался о четырех российских футболистах из всей сборной Фото:

Российские футболисты не востребованы в Европе. Об этом рассказал главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

«В Европе у нас Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Это четыре игрока. Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши игроки востребованы. Сейчас наши футболисты не востребованы», — подытожил Валерий Карпин в разговоре с изданием «Чемпионат».

Тренер подчеркнул, что уровень отдельных игроков и Российской премьер-лиги в целом — это разные вещи. В настоящий момент начались учебно-тренировочные сборы сборной РФ. На них собрались 49 российских футболистов. Они продлятся до 12 сентября.

Осенью прошлого года российский футбольный союз (РФС) продлил контракт Валерием Карпиным. Тренером российской сборной он стал в 2021 году.

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Российские футболисты не востребованы в Европе. Об этом рассказал главный тренер российской сборной Валерий Карпин. «В Европе у нас Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Это четыре игрока. Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши игроки востребованы. Сейчас наши футболисты не востребованы», — подытожил Валерий Карпин в разговоре с изданием «Чемпионат». Тренер подчеркнул, что уровень отдельных игроков и Российской премьер-лиги в целом — это разные вещи. В настоящий момент начались учебно-тренировочные сборы сборной РФ. На них собрались 49 российских футболистов. Они продлятся до 12 сентября. Осенью прошлого года российский футбольный союз (РФС) продлил контракт Валерием Карпиным. Тренером российской сборной он стал в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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