В Свердловской области растет число заболевших острыми инфекциями

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Большая часть заболевших — дети Фото:

В Свердловской области стало больше заболевших острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). По сравнению с прошлой неделей людей, чувствующих недомогание, стало больше на две тысячи — отметка достигла 14 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Более 14 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Свердловской области за прошедшую неделю. Это ниже среднего многолетнего уровня на 23%, но больше предыдущей недели почти на 13%», — рассказали в ведомстве. Около 55% заболевших — это дети.

За неделю обследовано 23 человека, у которых доминирует риновирус, до сих пор фиксируются случаи заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших — в Академическом и Кировском районах Екатеринбурга, Богдановичи, Полевском, Сысерти, Рефтинском, Сухом Логе, Полевском и Арамиле.

На прошлой неделе представители Роспотребнадзора зафиксировали 12 тысяч заболевших, среди которых было много детей. Ведомство призывает вакцинироваться, чтобы избежать осложнений.

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В Свердловской области стало больше заболевших острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). По сравнению с прошлой неделей людей, чувствующих недомогание, стало больше на две тысячи — отметка достигла 14 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. «Более 14 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Свердловской области за прошедшую неделю. Это ниже среднего многолетнего уровня на 23%, но больше предыдущей недели почти на 13%», — рассказали в ведомстве. Около 55% заболевших — это дети. За неделю обследовано 23 человека, у которых доминирует риновирус, до сих пор фиксируются случаи заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших — в Академическом и Кировском районах Екатеринбурга, Богдановичи, Полевском, Сысерти, Рефтинском, Сухом Логе, Полевском и Арамиле. На прошлой неделе представители Роспотребнадзора зафиксировали 12 тысяч заболевших, среди которых было много детей. Ведомство призывает вакцинироваться, чтобы избежать осложнений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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