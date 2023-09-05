В Свердловской области растет число заболевших острыми инфекциями

Большая часть заболевших — дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области стало больше заболевших острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). По сравнению с прошлой неделей людей, чувствующих недомогание, стало больше на две тысячи — отметка достигла 14 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Более 14 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Свердловской области за прошедшую неделю. Это ниже среднего многолетнего уровня на 23%, но больше предыдущей недели почти на 13%», — рассказали в ведомстве. Около 55% заболевших — это дети.

За неделю обследовано 23 человека, у которых доминирует риновирус, до сих пор фиксируются случаи заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших — в Академическом и Кировском районах Екатеринбурга, Богдановичи, Полевском, Сысерти, Рефтинском, Сухом Логе, Полевском и Арамиле.

На прошлой неделе представители Роспотребнадзора зафиксировали 12 тысяч заболевших, среди которых было много детей. Ведомство призывает вакцинироваться, чтобы избежать осложнений.