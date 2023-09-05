Мэр Екатеринбурга раскрыл, как долго будет стоять медиаэкран на Вайнера

Мэр Екатеринбурга: медиаэкран на Вайнера станет постоянной конструкцией
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Городские зарисовки. Екатеринбург, медианавес
Навес останется в Екатеринбурге надолго Фото:

Медиаэкран на улице Вайнера в Екатеринбурге будет постоянным и его переведут на баланс «Горсвета». Об этом мэр города Алексей Орлов заявил в прямом эфире «Четвертого канала».

«Это не временная конструкция, она постоянная. <…> Светодиодный экран на баланс возьмет „Горсвет“. Естественно, необходимо им научиться управлять, загружать контент, потому что технические возможности этого экрана позволяют все сделать на любую тематику», — заявил Орлов. Также мэр в будущем предлагает использовать медианавес для поздравлений людей с юбилеем, свадьбой и другими важными датами.

Медиаэкран над улицей Вайнера под торжественный салют открыли 12 августа. Он стал одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга. Уже 6 сентября — в День рождения легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова, в Екатеринбурге устроят акцию, почтив память скончавшегося в прошлом году музыканта.

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Медиаэкран на улице Вайнера в Екатеринбурге будет постоянным и его переведут на баланс «Горсвета». Об этом мэр города Алексей Орлов заявил в прямом эфире «Четвертого канала». «Это не временная конструкция, она постоянная. <…> Светодиодный экран на баланс возьмет „Горсвет“. Естественно, необходимо им научиться управлять, загружать контент, потому что технические возможности этого экрана позволяют все сделать на любую тематику», — заявил Орлов. Также мэр в будущем предлагает использовать медианавес для поздравлений людей с юбилеем, свадьбой и другими важными датами. Медиаэкран над улицей Вайнера под торжественный салют открыли 12 августа. Он стал одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга. Уже 6 сентября — в День рождения легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова, в Екатеринбурге устроят акцию, почтив память скончавшегося в прошлом году музыканта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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