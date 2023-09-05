Спикер думы Екатеринбурга оказался под угрозой из-за «черной» пиар-кампании

Команда спикера думы Екатеринбурга осложняет его переизбрание

05 сентября 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Игорь Володин готов бороться за продление своих полномочий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пиар-атака в отношении главы Екатеринбурга Алексея Орлова и целого пула дружественных ему депутатов, которую, по одной из версий, устроила антимэрская коалиция, финансируемая миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), осложняет спикеру думы Игорю Володину переизбрание. Таким мнением на условиях анонимности поделился источник URA.RU, близкий к муниципальной власти. Как писало URA.RU, накануне в нескольких районах города были замечены газеты, выпущенные под брендом «Комсомольской правды» (руководство издания уже от них отреклось). В них утверждается о якобы существующей связи промэрских депутатов Алексея Вихарева (округ №19), Михаила Вечкензина (№15), Александра Колесникова (№6) и Алексея Мещерякова (№7) с ОПС «Уралмаш». Кроме того, известно о попытках напечатать и распространить — под тем же фальшивым брендом «КП» или «Московского комсомольца» (такое уже было в июне) — серию других негативных материалов про Вихарева и его команду — под названием «Коммунальные вести». Володин считается одним из ярких представителей политического окружения Кочеткова и будет рассчитывать на сохранение в кресле председателя в новом созыве. Несмотря на желание Орлова такой сценарий предотвратить. Новость по теме Союзников мэра Екатеринбурга атакуют в стиле 90-х «Даже если руководство региона решит Володина оставить [в должности], как уговаривать депутатов, которые изберутся, голосовать за него, если его команда во время избирательной кампании так мочит депутатов?» — сказал источник, комментируя события. При этом, на его взгляд, Володин прямого отношения к пиар-акции может и не иметь (об этом же корреспонденту сказал и сам Володин). Как и к судебным искам адвоката Андрея Еланцева, нанятого командой Кочеткова для юридического давления на кандидатов от мэрии. Другой собеседник агентства в политтусовке предположил, что за атакой на Орлова, Вихарева и остальных может вообще стоять третья сила. Ранее URA.RU писало, что, помимо Володина на кресло спикера после выборов будут претендовать как минимум четыре человека. Это бывший чекист Сергей Павленко (округ №24), топ-менеджер УГМК Илья Бондарев (общегородской список «Единой России»), Вихарев (хотя сам он отрицает) и сотрудник «РСГ-Академическое», депутат Михаил Матвеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пиар-атака в отношении главы Екатеринбурга Алексея Орлова и целого пула дружественных ему депутатов, которую, по одной из версий, устроила антимэрская коалиция, финансируемая миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), осложняет спикеру думы Игорю Володину переизбрание. Таким мнением на условиях анонимности поделился источник URA.RU, близкий к муниципальной власти. Как писало URA.RU, накануне в нескольких районах города были замечены газеты, выпущенные под брендом «Комсомольской правды» (руководство издания уже от них отреклось). В них утверждается о якобы существующей связи промэрских депутатов Алексея Вихарева (округ №19), Михаила Вечкензина (№15), Александра Колесникова (№6) и Алексея Мещерякова (№7) с ОПС «Уралмаш». Кроме того, известно о попытках напечатать и распространить — под тем же фальшивым брендом «КП» или «Московского комсомольца» (такое уже было в июне) — серию других негативных материалов про Вихарева и его команду — под названием «Коммунальные вести». Володин считается одним из ярких представителей политического окружения Кочеткова и будет рассчитывать на сохранение в кресле председателя в новом созыве. Несмотря на желание Орлова такой сценарий предотвратить. «Даже если руководство региона решит Володина оставить [в должности], как уговаривать депутатов, которые изберутся, голосовать за него, если его команда во время избирательной кампании так мочит депутатов?» — сказал источник, комментируя события. При этом, на его взгляд, Володин прямого отношения к пиар-акции может и не иметь (об этом же корреспонденту сказал и сам Володин). Как и к судебным искам адвоката Андрея Еланцева, нанятого командой Кочеткова для юридического давления на кандидатов от мэрии. Другой собеседник агентства в политтусовке предположил, что за атакой на Орлова, Вихарева и остальных может вообще стоять третья сила. Ранее URA.RU писало, что, помимо Володина на кресло спикера после выборов будут претендовать как минимум четыре человека. Это бывший чекист Сергей Павленко (округ №24), топ-менеджер УГМК Илья Бондарев (общегородской список «Единой России»), Вихарев (хотя сам он отрицает) и сотрудник «РСГ-Академическое», депутат Михаил Матвеев.