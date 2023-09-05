Власти РФ дали участникам СВО новую важную льготу

Минобрнауки РФ подготовило проект о бесплатной подготовке участников СВО к вузам
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Участники СВО смогут пройти бесплатную подготовку при поступлении в высшие учебные заведения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях. Соответствующий проект подготовило Министерство науки и высшего образования РФ.

«Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться, в том числе участники специальной военной операции и их дети», — сообщается на официальном сайте министерства. Это позволит повысить уровень подготовки при поступлении в вузы.

Ранее сообщалось что участники СВО на Украине и их дети смогут перевестись с платного на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Указ вступил в силу с 1 сентября этого года. Чтобы перейти на бюджет они не должны иметь долгов по учебе, а также по оплате за обучение.

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Участники спецоперации на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях. Соответствующий проект подготовило Министерство науки и высшего образования РФ. «Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться, в том числе участники специальной военной операции и их дети», — сообщается на официальном сайте министерства. Это позволит повысить уровень подготовки при поступлении в вузы. Ранее сообщалось что участники СВО на Украине и их дети смогут перевестись с платного на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Указ вступил в силу с 1 сентября этого года. Чтобы перейти на бюджет они не должны иметь долгов по учебе, а также по оплате за обучение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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