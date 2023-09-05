Власти РФ дали участникам СВО новую важную льготу

Участники спецоперации на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях. Соответствующий проект подготовило Министерство науки и высшего образования РФ.
«Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться, в том числе участники специальной военной операции и их дети», — сообщается на официальном сайте министерства. Это позволит повысить уровень подготовки при поступлении в вузы.
Ранее сообщалось что участники СВО на Украине и их дети смогут перевестись с платного на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Указ вступил в силу с 1 сентября этого года. Чтобы перейти на бюджет они не должны иметь долгов по учебе, а также по оплате за обучение.
Участники спецоперации на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях. Соответствующий проект подготовило Министерство науки и высшего образования РФ. «Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться, в том числе участники специальной военной операции и их дети», — сообщается на официальном сайте министерства. Это позволит повысить уровень подготовки при поступлении в вузы. Ранее сообщалось что участники СВО на Украине и их дети смогут перевестись с платного на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Указ вступил в силу с 1 сентября этого года. Чтобы перейти на бюджет они не должны иметь долгов по учебе, а также по оплате за обучение.