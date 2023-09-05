WSJ: частные военные компании хотят контролировать ЧВК «Вагнер» в Африке

05 сентября 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Группа «Вагнер» в Африке может оказаться под контролем частных компаний из России Фото: miliman/pickupimage.com Российские частные военные компании хотят взять под контроль группу «Вагнер» в Африке. Об этом рассказал советник президента ЦАР Фидель Гуанджика. «Центральноафриканская республика (ЦАР) ожидает прибытия частной военной группировки из России на смену «Вагнеру». Пока точно не ясно, кто придет на смену ЧВК «Вагнер», — передает The Wall Street Journal слова Гуанджика. По данным западных СМИ, ЧВК «Вагнер» в Африке могут взять под контроль российские компании «Редут» и «Конвой». Уточняется, что они якобы занимаются вербовкой бойцов. Ранее 21 августа лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа, откуда стало ясно, что он находится в Африке. Через два дня самолет Пригожина упал в Тверской области 23 августа. Все, кто был на борту, погибли. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что в африканских странах у ЧВК «Вагнер» был бизнес. К нему Россия не имеет отношения.

Российские частные военные компании хотят взять под контроль группу «Вагнер» в Африке. Об этом рассказал советник президента ЦАР Фидель Гуанджика. «Центральноафриканская республика (ЦАР) ожидает прибытия частной военной группировки из России на смену «Вагнеру». Пока точно не ясно, кто придет на смену ЧВК «Вагнер», — передает The Wall Street Journal слова Гуанджика. По данным западных СМИ, ЧВК «Вагнер» в Африке могут взять под контроль российские компании «Редут» и «Конвой». Уточняется, что они якобы занимаются вербовкой бойцов. Ранее 21 августа лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа, откуда стало ясно, что он находится в Африке. Через два дня самолет Пригожина упал в Тверской области 23 августа. Все, кто был на борту, погибли. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что в африканских странах у ЧВК «Вагнер» был бизнес. К нему Россия не имеет отношения.