05 сентября 2023

WSJ: частные военные компании хотят контролировать ЧВК «Вагнер» в Африке

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Группа «Вагнер» в Африке может оказаться под контролем частных компаний из России Фото:

Российские частные военные компании хотят взять под контроль группу «Вагнер» в Африке. Об этом рассказал советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.

«Центральноафриканская республика (ЦАР) ожидает прибытия частной военной группировки из России на смену «Вагнеру». Пока точно не ясно, кто придет на смену ЧВК «Вагнер», — передает The Wall Street Journal слова Гуанджика.

По данным западных СМИ, ЧВК «Вагнер» в Африке могут взять под контроль российские компании «Редут» и «Конвой». Уточняется, что они якобы занимаются вербовкой бойцов.

Ранее 21 августа лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа, откуда стало ясно, что он находится в Африке. Через два дня самолет Пригожина упал в Тверской области 23 августа. Все, кто был на борту, погибли. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что в африканских странах у ЧВК «Вагнер» был бизнес. К нему Россия не имеет отношения.

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Российские частные военные компании хотят взять под контроль группу «Вагнер» в Африке. Об этом рассказал советник президента ЦАР Фидель Гуанджика. «Центральноафриканская республика (ЦАР) ожидает прибытия частной военной группировки из России на смену «Вагнеру». Пока точно не ясно, кто придет на смену ЧВК «Вагнер», — передает The Wall Street Journal слова Гуанджика. По данным западных СМИ, ЧВК «Вагнер» в Африке могут взять под контроль российские компании «Редут» и «Конвой». Уточняется, что они якобы занимаются вербовкой бойцов. Ранее 21 августа лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа, откуда стало ясно, что он находится в Африке. Через два дня самолет Пригожина упал в Тверской области 23 августа. Все, кто был на борту, погибли. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что в африканских странах у ЧВК «Вагнер» был бизнес. К нему Россия не имеет отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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