MWM: использование «Кинжалов» на Су-34 даст РФ новые возможности в зоне СВО

05 сентября 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Самолеты Су-34 оснастили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение оснастить Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» расширяет возможности России в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщили американские обозреватели. «Российские ВВС применили ударные истребители Су-34 для запуска ракет. <…> Интеграция „Кинжала“ на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти истребители — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — написано в материале, опубликованном в журнале Military Watch. Ранее в ходе спецоперации на Украине истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал». До этого момента «Кинжалами» вооружали только модифицированные истребители МиГ-31К. За успешную операцию экипаж многофункционального самолета был представлен к госнаградам, сообщал «Царьград».

Решение оснастить Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» расширяет возможности России в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщили американские обозреватели. «Российские ВВС применили ударные истребители Су-34 для запуска ракет. <…> Интеграция „Кинжала“ на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти истребители — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — написано в материале, опубликованном в журнале Military Watch. Ранее в ходе спецоперации на Украине истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал». До этого момента «Кинжалами» вооружали только модифицированные истребители МиГ-31К. За успешную операцию экипаж многофункционального самолета был представлен к госнаградам, сообщал «Царьград».