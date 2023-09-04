04 сентября 2023

MWM: использование «Кинжалов» на Су-34 даст РФ новые возможности в зоне СВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, кинжал, миг 31
Самолеты Су-34 оснастили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение оснастить Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» расширяет возможности России в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщили американские обозреватели.

«Российские ВВС применили ударные истребители Су-34 для запуска ракет. <…> Интеграция „Кинжала“ на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти истребители — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — написано в материале, опубликованном в журнале Military Watch.

Ранее в ходе спецоперации на Украине истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал». До этого момента «Кинжалами» вооружали только модифицированные истребители МиГ-31К. За успешную операцию экипаж многофункционального самолета был представлен к госнаградам, сообщал «Царьград».

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Решение оснастить Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» расширяет возможности России в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщили американские обозреватели. «Российские ВВС применили ударные истребители Су-34 для запуска ракет. <…> Интеграция „Кинжала“ на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти истребители — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — написано в материале, опубликованном в журнале Military Watch. Ранее в ходе спецоперации на Украине истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал». До этого момента «Кинжалами» вооружали только модифицированные истребители МиГ-31К. За успешную операцию экипаж многофункционального самолета был представлен к госнаградам, сообщал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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