MWM: использование «Кинжалов» на Су-34 даст РФ новые возможности в зоне СВО

Решение оснастить Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» расширяет возможности России в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщили американские обозреватели.
«Российские ВВС применили ударные истребители Су-34 для запуска ракет. <…> Интеграция „Кинжала“ на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти истребители — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — написано в материале, опубликованном в
Ранее в ходе спецоперации на Украине истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал». До этого момента «Кинжалами» вооружали только модифицированные истребители МиГ-31К. За успешную операцию экипаж многофункционального самолета был представлен к госнаградам, сообщал «Царьград».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.