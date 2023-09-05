MWM: США пересмотрят поставки ВСУ после уничтожения Challenger

06 сентября 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

ВСУ впервые потеряли танк Challenger Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США пересмотрят поставки вооружения ВСУ после уничтожения британского танка Challenger. Об этом пишут американские журналисты. «В то время, как западные страны обсуждают вопрос о дальнейших поставках, потеря танка Challenger — серьезный урон, которому еще никому не удавалось нанести, скорее всего повлияет на ход обсуждения», — пишет издание Military Watch Magazine. Журналисты уверены, что этот инцидент должен стать тревожным сигналом для Вашингтона, который планировал поставить на Украину модернизированные танки M1A1 Abrams. Ранее сообщалось, что ВСУ впервые потеряли танк Challenger, прибывший из Великобритании. Российские войска разбили его под селом Работино в Запорожской области. По официальной информации, у Киева осталось только 13 таких машин.

США пересмотрят поставки вооружения ВСУ после уничтожения британского танка Challenger. Об этом пишут американские журналисты. «В то время, как западные страны обсуждают вопрос о дальнейших поставках, потеря танка Challenger — серьезный урон, которому еще никому не удавалось нанести, скорее всего повлияет на ход обсуждения», — пишет издание Military Watch Magazine. Журналисты уверены, что этот инцидент должен стать тревожным сигналом для Вашингтона, который планировал поставить на Украину модернизированные танки M1A1 Abrams. Ранее сообщалось, что ВСУ впервые потеряли танк Challenger, прибывший из Великобритании. Российские войска разбили его под селом Работино в Запорожской области. По официальной информации, у Киева осталось только 13 таких машин.