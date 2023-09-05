05 сентября 2023
04 сентября 2023

В школах Курганской области откроют медицинские классы

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , сигидаев алексей
Глава курганского депздрава Сигидаев пообещал открыть в школах медицинские классы Фото:

Для школьников в Курганской области откроются медицинские классы. Об этом заявил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев в соцсети.

«Провел несколько рабочих встреч, в том числе, с ректором Тюменского государственного медуниверситета, директором Института общественного здоровья и цифровой медицины, директором Института клинической медицины Тюменского ГМУ… Подписали трехсторонние договора по созданию медицинских классов в наших школах», — рассказал Сигидаев в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Сигидаева, при учреждениях Курганской области планируется открыть дополнительные образовательные клинические базы. Также студенты-медики, которые учатся по целевым направлениям, будут проходить практику на старших курсах в курганских больницах.

Ранее в Катайске Курганской области работники предприятий жаловались, что не могут вовремя пройти медосмотры. В больнице людям говорили о нехватке врачей.

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Для школьников в Курганской области откроются медицинские классы. Об этом заявил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев в соцсети. «Провел несколько рабочих встреч, в том числе, с ректором Тюменского государственного медуниверситета, директором Института общественного здоровья и цифровой медицины, директором Института клинической медицины Тюменского ГМУ… Подписали трехсторонние договора по созданию медицинских классов в наших школах», — рассказал Сигидаев в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Сигидаева, при учреждениях Курганской области планируется открыть дополнительные образовательные клинические базы. Также студенты-медики, которые учатся по целевым направлениям, будут проходить практику на старших курсах в курганских больницах. Ранее в Катайске Курганской области работники предприятий жаловались, что не могут вовремя пройти медосмотры. В больнице людям говорили о нехватке врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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