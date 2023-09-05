В школах Курганской области откроют медицинские классы

Для школьников в Курганской области откроются медицинские классы. Об этом заявил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев в соцсети.
«Провел несколько рабочих встреч, в том числе, с ректором Тюменского государственного медуниверситета, директором Института общественного здоровья и цифровой медицины, директором Института клинической медицины Тюменского ГМУ… Подписали трехсторонние договора по созданию медицинских классов в наших школах», — рассказал Сигидаев в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Сигидаева, при учреждениях Курганской области планируется открыть дополнительные образовательные клинические базы. Также студенты-медики, которые учатся по целевым направлениям, будут проходить практику на старших курсах в курганских больницах.
Ранее в Катайске Курганской области работники предприятий жаловались, что не могут вовремя пройти медосмотры. В больнице людям говорили о нехватке врачей.
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