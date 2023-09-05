В школах Курганской области откроют медицинские классы

06 сентября 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Глава курганского депздрава Сигидаев пообещал открыть в школах медицинские классы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для школьников в Курганской области откроются медицинские классы. Об этом заявил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев в соцсети. «Провел несколько рабочих встреч, в том числе, с ректором Тюменского государственного медуниверситета, директором Института общественного здоровья и цифровой медицины, директором Института клинической медицины Тюменского ГМУ… Подписали трехсторонние договора по созданию медицинских классов в наших школах», — рассказал Сигидаев в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Сигидаева, при учреждениях Курганской области планируется открыть дополнительные образовательные клинические базы. Также студенты-медики, которые учатся по целевым направлениям, будут проходить практику на старших курсах в курганских больницах. Ранее в Катайске Курганской области работники предприятий жаловались, что не могут вовремя пройти медосмотры. В больнице людям говорили о нехватке врачей.

Для школьников в Курганской области откроются медицинские классы. Об этом заявил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев в соцсети. «Провел несколько рабочих встреч, в том числе, с ректором Тюменского государственного медуниверситета, директором Института общественного здоровья и цифровой медицины, директором Института клинической медицины Тюменского ГМУ… Подписали трехсторонние договора по созданию медицинских классов в наших школах», — рассказал Сигидаев в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Сигидаева, при учреждениях Курганской области планируется открыть дополнительные образовательные клинические базы. Также студенты-медики, которые учатся по целевым направлениям, будут проходить практику на старших курсах в курганских больницах. Ранее в Катайске Курганской области работники предприятий жаловались, что не могут вовремя пройти медосмотры. В больнице людям говорили о нехватке врачей.