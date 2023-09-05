В США назвали лимит выделения денег Украине

Пентагон: у США осталось менее 6 млрд долларов на помощь Киеву

У США заканчиваются деньги на военную помощь Украине Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

По линии Пентагона Украина может рассчитывать на сумму менее 6 млрд долларов военной помощи от США. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн.

«По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно 5,75 миллиарда долларов США в рамках PDA», — передают РИА Новости слова Гарна. Механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) дает возможность американскому президенту передавать Украине вооружение с федеральных складов.

Ранее по данным Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине, Вашингтон оказал Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов. В США опубликован документ, в котором указано, куда пошли данные средства.