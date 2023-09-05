05 сентября 2023

В США назвали лимит выделения денег Украине

Пентагон: у США осталось менее 6 млрд долларов на помощь Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
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У США заканчиваются деньги на военную помощь Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По линии Пентагона Украина может рассчитывать на сумму менее 6 млрд долларов военной помощи от США. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн.

«По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно 5,75 миллиарда долларов США в рамках PDA», — передают РИА Новости слова Гарна. Механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) дает возможность американскому президенту передавать Украине вооружение с федеральных складов.

Ранее по данным Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине, Вашингтон оказал Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов. В США опубликован документ, в котором указано, куда пошли данные средства.

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По линии Пентагона Украина может рассчитывать на сумму менее 6 млрд долларов военной помощи от США. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн. «По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно 5,75 миллиарда долларов США в рамках PDA», — передают РИА Новости слова Гарна. Механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) дает возможность американскому президенту передавать Украине вооружение с федеральных складов. Ранее по данным Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине, Вашингтон оказал Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов. В США опубликован документ, в котором указано, куда пошли данные средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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