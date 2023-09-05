В Свердловской области простились с депутатом, скончавшимся на заседании. Фото

06 сентября 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Алексей Кудрин умер на заседании ПАРНАСа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Первоуральске простились с членом совета свердловской организации «Партия народной свободы» Алексеем Кудриным, который умер во время заседания партии. Об этом URA.RU рассказал председатель регионального отделения ПАРНАСа Михаил Борисов. «Проститься с Алексеем Кудриным пришли порядка 30-ти человек. Его похоронили на городском кладбище в Первоуральске», — сказал Борисов. Он добавил, что депутата похоронили рядом с могилой его родителей — Виктора и Марии Кудриных. Новость по теме В Свердловской области во время заседания внезапно умер политик Алексею Кудрину было 69 лет. В конце августа ему внезапно стало плохо во время дистанционного заседания регионального отделения ПАРНАСа. Михаил Борисов пытался помочь ему — он делал искусственное дыхание и массаж сердца. Прибывшие на вызов врачи констатировали факт смерти. Близкие погибшего говорили, что у него были проблемы с сердцем и часто синели губы. У Кудрина остались жена и взрослая дочь, которая в августе уехала вместе с мужем в Австрию. Супруга в момент смерти Алексея была в Казахстане, где ухаживала за парализованным отцом. В совет свердловского ПАРНАСа входили Алексей Кудрин, Михаил Борисов, Максим Верников и Вячеслав Осетров. Верников, по словам Борисова, уехал из России, поэтому после смерти Кудрина в совете остались два человека. Займет ли кто-то другой место в совете, будет решаться на следующем заседании партии, сказал Борисов, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. В мае Верховный суд России ликвидировал регистрацию у «Партии народной свободы». Из-за этого ПАРНАС не может участвовать в выборах, но может существовать в качестве организации. Решение суда было вызвано тем, что филиалы партии покрывают малое число регионов. Алексею Кудрину было 69 лет Фото: предоставлено Михаилом Борисовым Кудрина похоронили рядом с могилой родителей Фото: предоставлено Михаилом Борисовым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске простились с членом совета свердловской организации «Партия народной свободы» Алексеем Кудриным, который умер во время заседания партии. Об этом URA.RU рассказал председатель регионального отделения ПАРНАСа Михаил Борисов. «Проститься с Алексеем Кудриным пришли порядка 30-ти человек. Его похоронили на городском кладбище в Первоуральске», — сказал Борисов. Он добавил, что депутата похоронили рядом с могилой его родителей — Виктора и Марии Кудриных. Алексею Кудрину было 69 лет. В конце августа ему внезапно стало плохо во время дистанционного заседания регионального отделения ПАРНАСа. Михаил Борисов пытался помочь ему — он делал искусственное дыхание и массаж сердца. Прибывшие на вызов врачи констатировали факт смерти. Близкие погибшего говорили, что у него были проблемы с сердцем и часто синели губы. У Кудрина остались жена и взрослая дочь, которая в августе уехала вместе с мужем в Австрию. Супруга в момент смерти Алексея была в Казахстане, где ухаживала за парализованным отцом. В совет свердловского ПАРНАСа входили Алексей Кудрин, Михаил Борисов, Максим Верников и Вячеслав Осетров. Верников, по словам Борисова, уехал из России, поэтому после смерти Кудрина в совете остались два человека. Займет ли кто-то другой место в совете, будет решаться на следующем заседании партии, сказал Борисов, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. В мае Верховный суд России ликвидировал регистрацию у «Партии народной свободы». Из-за этого ПАРНАС не может участвовать в выборах, но может существовать в качестве организации. Решение суда было вызвано тем, что филиалы партии покрывают малое число регионов.