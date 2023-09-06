Замглавы Губкинского станет спецпредставителем в Волновахе. Инсайд

06 сентября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Официальное назначение Кусенко произойдет в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил спецпредставителя в Волновахе. Как сообщают URA.RU источники в правительстве, им стал замглавы Губкинского Александр Кусенко, кандидатуру которого губернатор согласовал после «Честного маршрута». «В Волноваху отправилась очередная делегация с Ямала. Помимо завсегдатая строек Сергея Власенко поехал заместитель главы Губкинского Александр Кусенко. Говорят, что именно он будет представителем губернатора в Волновахском районе», — сообщил источник. По информации инсайдера, кандидатуру Кусенко пролоббировал бывший мэр Губкинского — замгубернатора Андрей Гаранин — который характеризовал чиновника как грамотного юриста. Раньше Кусенко работал в ОМВД, отвечал за боевую подготовку личного состава. Во время «Честного маршрута» и личного общения с Кусенко Артюхов принял окончательное решение по его кандидатуре. Ранее URA.RU сообщало, что у Ямала появится спецпредставитель на подшефной территории, который станет курировать вопросы налаживания мирной жизни. Задачей Кусенко будет помочь учреждениям перестроиться на российское законодательство, заниматься кадровой работой и прочее.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил спецпредставителя в Волновахе. Как сообщают URA.RU источники в правительстве, им стал замглавы Губкинского Александр Кусенко, кандидатуру которого губернатор согласовал после «Честного маршрута». «В Волноваху отправилась очередная делегация с Ямала. Помимо завсегдатая строек Сергея Власенко поехал заместитель главы Губкинского Александр Кусенко. Говорят, что именно он будет представителем губернатора в Волновахском районе», — сообщил источник. По информации инсайдера, кандидатуру Кусенко пролоббировал бывший мэр Губкинского — замгубернатора Андрей Гаранин — который характеризовал чиновника как грамотного юриста. Раньше Кусенко работал в ОМВД, отвечал за боевую подготовку личного состава. Во время «Честного маршрута» и личного общения с Кусенко Артюхов принял окончательное решение по его кандидатуре. Ранее URA.RU сообщало, что у Ямала появится спецпредставитель на подшефной территории, который станет курировать вопросы налаживания мирной жизни. Задачей Кусенко будет помочь учреждениям перестроиться на российское законодательство, заниматься кадровой работой и прочее.