С сайта Минобороны исчезло упоминание о Суровикине. Скрин

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Генерал Суровикин.stock, суровикин сергей, stock
С сайта Минобороны стерли сведения о Сергее Суровикине Фото:

С сайта Минобороны РФ пропали все упоминания об экс-командующем объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергее Суровикине. До этого он был освобожден от должности главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

Еще накануне справка о Суровикине находилась на сайте министерства в разделе «Руководство». Кроме того, 5 сентября генерал все еще значился главнокомандующим российских ВКС.

Ранее стало известно об освобождении Суровикина от должности главкома ВКС. В Минобороны заявили, что это связано с переходом генерала на другую работу, пишет «Царьград». На его место назначили начальника Главного штаба ВКС генерала Виктора Афзалова. Однако после увольнения Суровикину оставили должность председателя координационного комитета по вопросам ПВО в оборонном ведомстве.

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С сайта Минобороны РФ пропали все упоминания об экс-командующем объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергее Суровикине. До этого он был освобожден от должности главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Еще накануне справка о Суровикине находилась на сайте министерства в разделе «Руководство». Кроме того, 5 сентября генерал все еще значился главнокомандующим российских ВКС. Ранее стало известно об освобождении Суровикина от должности главкома ВКС. В Минобороны заявили, что это связано с переходом генерала на другую работу, пишет «Царьград». На его место назначили начальника Главного штаба ВКС генерала Виктора Афзалова. Однако после увольнения Суровикину оставили должность председателя координационного комитета по вопросам ПВО в оборонном ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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