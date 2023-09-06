С сайта Минобороны РФ пропали все упоминания об экс-командующем объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергее Суровикине. До этого он был освобожден от должности главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России.
Еще накануне справка о Суровикине находилась на сайте министерства в разделе «Руководство». Кроме того, 5 сентября генерал все еще значился главнокомандующим российских ВКС.
Ранее стало известно об освобождении Суровикина от должности главкома ВКС. В Минобороны заявили, что это связано с переходом генерала на другую работу, пишет «Царьград». На его место назначили начальника Главного штаба ВКС генерала Виктора Афзалова. Однако после увольнения Суровикину оставили должность председателя координационного комитета по вопросам ПВО в оборонном ведомстве.
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