С сайта Минобороны исчезло упоминание о Суровикине. Скрин

06 сентября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

С сайта Минобороны стерли сведения о Сергее Суровикине Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ С сайта Минобороны РФ пропали все упоминания об экс-командующем объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергее Суровикине. До этого он был освобожден от должности главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Еще накануне справка о Суровикине находилась на сайте министерства в разделе «Руководство». Кроме того, 5 сентября генерал все еще значился главнокомандующим российских ВКС. Ранее стало известно об освобождении Суровикина от должности главкома ВКС. В Минобороны заявили, что это связано с переходом генерала на другую работу, пишет «Царьград». На его место назначили начальника Главного штаба ВКС генерала Виктора Афзалова. Однако после увольнения Суровикину оставили должность председателя координационного комитета по вопросам ПВО в оборонном ведомстве. Фото: сайт Минобороны РФ https://mil.ru/ Фото: сайт Минобороны РФ https://mil.ru/

С сайта Минобороны РФ пропали все упоминания об экс-командующем объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергее Суровикине. До этого он был освобожден от должности главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Еще накануне справка о Суровикине находилась на сайте министерства в разделе «Руководство». Кроме того, 5 сентября генерал все еще значился главнокомандующим российских ВКС. Ранее стало известно об освобождении Суровикина от должности главкома ВКС. В Минобороны заявили, что это связано с переходом генерала на другую работу, пишет «Царьград». На его место назначили начальника Главного штаба ВКС генерала Виктора Афзалова. Однако после увольнения Суровикину оставили должность председателя координационного комитета по вопросам ПВО в оборонном ведомстве.