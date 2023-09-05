05 сентября 2023

Челябинские дольщики отсудили 140 млн рублей у московских финансистов

Челябинский фонд защиты дольщиков выиграл два суда у «Реалист Банка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи
Проиграв один процесс, Челябинский фонд защиты дольщиков выиграл два других Фото:

Челябинский Фонд защиты участников долевого строительства выиграл два иска к «Реалист Банку» из Москвы на сумму почти 140 млн рублей. Об этом сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

«В Арбитражном суде Челябинской области рассматривались дела по исковым заявлениям Фонда „Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области“ к АО „Реалист Банк“ о взыскании 88 млн 966 тысяч рублей и 50 млн 152 тысяч рублей. В судебных заседаниях указанные дела рассмотрены, исковые требования истца удовлетворены», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

Третий иск на 40 млн рублей был рассмотрен в августе. Однако тогда суд встал на сторону финансовой организации.

Всего фонд пытался взыскать с банкиров порядка 180 млн рублей. Тяжба началась после того, как в 2022 году пришлось расторгнуть договоры на несколько сотен миллионов рублей со столичным застройщиком «СК „Дель-Мар“». Компания должна была завершить возведение трех проблемных многоквартирных домов в Копейске и Челябинске, но не смогла этого сделать. Поскольку авансовые платежи, полученные под гарантии «Реалист Банка», подрядчик частично успел израсходовать, требования о возврате средств предъявили финансовой организации.

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Челябинский Фонд защиты участников долевого строительства выиграл два иска к «Реалист Банку» из Москвы на сумму почти 140 млн рублей. Об этом сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. «В Арбитражном суде Челябинской области рассматривались дела по исковым заявлениям Фонда „Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области“ к АО „Реалист Банк“ о взыскании 88 млн 966 тысяч рублей и 50 млн 152 тысяч рублей. В судебных заседаниях указанные дела рассмотрены, исковые требования истца удовлетворены», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Третий иск на 40 млн рублей был рассмотрен в августе. Однако тогда суд встал на сторону финансовой организации. Всего фонд пытался взыскать с банкиров порядка 180 млн рублей. Тяжба началась после того, как в 2022 году пришлось расторгнуть договоры на несколько сотен миллионов рублей со столичным застройщиком «СК „Дель-Мар“». Компания должна была завершить возведение трех проблемных многоквартирных домов в Копейске и Челябинске, но не смогла этого сделать. Поскольку авансовые платежи, полученные под гарантии «Реалист Банка», подрядчик частично успел израсходовать, требования о возврате средств предъявили финансовой организации.
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Ссылки по теме
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