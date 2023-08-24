Челябинские дольщики проиграли суд московскому банку

Фонд защиты дольщиков из Челябинска проиграл иск о 40 млн рублей «Реалист Банку»

25 августа 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Тяжба возникла из-за сорванных сроков достройки трех мноэтажек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский Фонд защиты участников долевого строительства проиграл спор о 40 миллионах рублей «Реалист Банку» из Москвы. Об этом сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. «В Арбитражном суде региона рассматривалось дело по исковому заявлению Фонда „Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области“ к акционерному обществу „Реалист Банк“ о взыскании 40 млн 78 тысяч 675 рублей. В судебном заседании 24 августа 2023 года вынесено решение: в удовлетворении исковых требований истца отказано», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Сумма всех требований Фонда составляет 180 миллионов рублей. В 2022 году были расторгнуты договоры на несколько сот миллионов рублей с московской же компанией «СК „Дель-Мар“». Фирма обязалась достроить три проблемных многоквартирных дома в Копейске и Челябинске, но не уложилась в сроки. Подрядчику был выплачен аванс под гарантии АО «Реалист — Банк». Фонд потребовал вернуть средства и, получив отказ, переадресовал претензии банку. Первое дело окончилось для фонда неудачно, остальные находятся на рассмотрении.

Челябинский Фонд защиты участников долевого строительства проиграл спор о 40 миллионах рублей «Реалист Банку» из Москвы. Об этом сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. «В Арбитражном суде региона рассматривалось дело по исковому заявлению Фонда „Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области“ к акционерному обществу „Реалист Банк“ о взыскании 40 млн 78 тысяч 675 рублей. В судебном заседании 24 августа 2023 года вынесено решение: в удовлетворении исковых требований истца отказано», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Сумма всех требований Фонда составляет 180 миллионов рублей. В 2022 году были расторгнуты договоры на несколько сот миллионов рублей с московской же компанией «СК „Дель-Мар“». Фирма обязалась достроить три проблемных многоквартирных дома в Копейске и Челябинске, но не уложилась в сроки. Подрядчику был выплачен аванс под гарантии АО «Реалист — Банк». Фонд потребовал вернуть средства и, получив отказ, переадресовал претензии банку. Первое дело окончилось для фонда неудачно, остальные находятся на рассмотрении.