24 августа 2023

Челябинские дольщики проиграли суд московскому банку

Фонд защиты дольщиков из Челябинска проиграл иск о 40 млн рублей «Реалист Банку»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тяжба возникла из-за сорванных сроков достройки трех мноэтажек Фото:

Челябинский Фонд защиты участников долевого строительства проиграл спор о 40 миллионах рублей «Реалист Банку» из Москвы. Об этом сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

«В Арбитражном суде региона рассматривалось дело по исковому заявлению Фонда „Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области“ к акционерному обществу „Реалист Банк“ о взыскании 40 млн 78 тысяч 675 рублей. В судебном заседании 24 августа 2023 года вынесено решение: в удовлетворении исковых требований истца отказано», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Сумма всех требований Фонда составляет 180 миллионов рублей. В 2022 году были расторгнуты договоры на несколько сот миллионов рублей с московской же компанией «СК „Дель-Мар“». Фирма обязалась достроить три проблемных многоквартирных дома в Копейске и Челябинске, но не уложилась в сроки.

Подрядчику был выплачен аванс под гарантии АО «Реалист — Банк». Фонд потребовал вернуть средства и, получив отказ, переадресовал претензии банку. Первое дело окончилось для фонда неудачно, остальные находятся на рассмотрении.

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Челябинский Фонд защиты участников долевого строительства проиграл спор о 40 миллионах рублей «Реалист Банку» из Москвы. Об этом сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. «В Арбитражном суде региона рассматривалось дело по исковому заявлению Фонда „Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области“ к акционерному обществу „Реалист Банк“ о взыскании 40 млн 78 тысяч 675 рублей. В судебном заседании 24 августа 2023 года вынесено решение: в удовлетворении исковых требований истца отказано», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Сумма всех требований Фонда составляет 180 миллионов рублей. В 2022 году были расторгнуты договоры на несколько сот миллионов рублей с московской же компанией «СК „Дель-Мар“». Фирма обязалась достроить три проблемных многоквартирных дома в Копейске и Челябинске, но не уложилась в сроки. Подрядчику был выплачен аванс под гарантии АО «Реалист — Банк». Фонд потребовал вернуть средства и, получив отказ, переадресовал претензии банку. Первое дело окончилось для фонда неудачно, остальные находятся на рассмотрении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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