Миллиардер Пумпянский не смог оспорить санкции ЕС

06 сентября 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Пумпянский не смог оспорить санкции ЕС Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Иск основателя Трубной металлургической компании (ТМК), бывшего президента группы «Синара» Дмитрия Пумпянского в суд Евросоюза был отклонен. Аналогичные решения суд ЕС вынес по искам бизнесменов Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна. Информация опубликована на сайте Верховного суда ЕС. Санкции в отношении Пумпянского и его семьи первой ввела Великобритания в марте 2022 года, позднее к ней присоединились Евросоюз и Канада. В мае 2022 года миллиардер и члены его семьи подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, а в апреле 2023 года Пумпянский оспорил санкции ЕС. Но безуспешно, следует из материалов, опубликованных на сайте Верховного суда ЕС.

Иск основателя Трубной металлургической компании (ТМК), бывшего президента группы «Синара» Дмитрия Пумпянского в суд Евросоюза был отклонен. Аналогичные решения суд ЕС вынес по искам бизнесменов Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна. Информация опубликована на сайте Верховного суда ЕС. Санкции в отношении Пумпянского и его семьи первой ввела Великобритания в марте 2022 года, позднее к ней присоединились Евросоюз и Канада. В мае 2022 года миллиардер и члены его семьи подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, а в апреле 2023 года Пумпянский оспорил санкции ЕС. Но безуспешно, следует из материалов, опубликованных на сайте Верховного суда ЕС.