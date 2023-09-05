05 сентября 2023

Миллиардер Пумпянский не смог оспорить санкции ЕС

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Старт строительства второй очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, пумпянский дмитрий
Дмитрий Пумпянский не смог оспорить санкции ЕС Фото:
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Иск основателя Трубной металлургической компании (ТМК), бывшего президента группы «Синара» Дмитрия Пумпянского в суд Евросоюза был отклонен. Аналогичные решения суд ЕС вынес по искам бизнесменов Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна. Информация опубликована на сайте Верховного суда ЕС.

Санкции в отношении Пумпянского и его семьи первой ввела Великобритания в марте 2022 года, позднее к ней присоединились Евросоюз и Канада. В мае 2022 года миллиардер и члены его семьи подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, а в апреле 2023 года Пумпянский оспорил санкции ЕС. Но безуспешно, следует из материалов, опубликованных на сайте Верховного суда ЕС.

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Иск основателя Трубной металлургической компании (ТМК), бывшего президента группы «Синара» Дмитрия Пумпянского в суд Евросоюза был отклонен. Аналогичные решения суд ЕС вынес по искам бизнесменов Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна. Информация опубликована на сайте Верховного суда ЕС. Санкции в отношении Пумпянского и его семьи первой ввела Великобритания в марте 2022 года, позднее к ней присоединились Евросоюз и Канада. В мае 2022 года миллиардер и члены его семьи подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, а в апреле 2023 года Пумпянский оспорил санкции ЕС. Но безуспешно, следует из материалов, опубликованных на сайте Верховного суда ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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