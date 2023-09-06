В Минобороны рассказали о ситуации в Работино

Минобороны: в районе Работино российские войска действуют без изменений
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Изменений в тактическом положении российских войск нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы продолжают отражать атаки ВСУ в районе поселка Работино в Запорожской области. Изменений на этом участке фронта нет, заявили в Минобороны РФ, комментируя заявление врио главы региона Евгения Балицкого об оставлении населенного пункта.

«Изменений в тактическом положении российских войск нет», — сообщили в ведомстве во время брифинга. В министерстве уточнили, что недавно российская армия отразила четыре атаки в районах Вербового и Работино.

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Российские силы продолжают отражать атаки ВСУ в районе поселка Работино в Запорожской области. Изменений на этом участке фронта нет, заявили в Минобороны РФ, комментируя заявление врио главы региона Евгения Балицкого об оставлении населенного пункта. «Изменений в тактическом положении российских войск нет», — сообщили в ведомстве во время брифинга. В министерстве уточнили, что недавно российская армия отразила четыре атаки в районах Вербового и Работино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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