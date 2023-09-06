В Минобороны рассказали о ситуации в Работино

Изменений в тактическом положении российских войск нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы продолжают отражать атаки ВСУ в районе поселка Работино в Запорожской области. Изменений на этом участке фронта нет, заявили в Минобороны РФ, комментируя заявление врио главы региона Евгения Балицкого об оставлении населенного пункта.
«Изменений в тактическом положении российских войск нет», — сообщили в ведомстве во время брифинга. В министерстве уточнили, что недавно российская армия отразила четыре атаки в районах Вербового и Работино.
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