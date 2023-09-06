В Минобороны рассказали о ситуации в Работино

Минобороны: в районе Работино российские войска действуют без изменений

06 сентября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Изменений в тактическом положении российских войск нет Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы продолжают отражать атаки ВСУ в районе поселка Работино в Запорожской области. Изменений на этом участке фронта нет, заявили в Минобороны РФ, комментируя заявление врио главы региона Евгения Балицкого об оставлении населенного пункта. «Изменений в тактическом положении российских войск нет», — сообщили в ведомстве во время брифинга. В министерстве уточнили, что недавно российская армия отразила четыре атаки в районах Вербового и Работино.

Российские силы продолжают отражать атаки ВСУ в районе поселка Работино в Запорожской области. Изменений на этом участке фронта нет, заявили в Минобороны РФ, комментируя заявление врио главы региона Евгения Балицкого об оставлении населенного пункта. «Изменений в тактическом положении российских войск нет», — сообщили в ведомстве во время брифинга. В министерстве уточнили, что недавно российская армия отразила четыре атаки в районах Вербового и Работино.