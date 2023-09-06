Компания холдинга «Красное и белое» в Челябинске проиграла суд Росреестру

Суд отказал компании холдинга «Красное и белое» в иске к Росреестру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании «Мистраль», входящей в холдинг сети «Красное и белое», отказали в иске к Росреестру по Челябинской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, решение вынесено 6 сентября.

«В иске отказать полностью», — указано в базе данных суда. Полный текст решения еще не опубликован.

В мае ООО «Мистраль» обратилось в суд с требованием о понуждении Росреестра продолжить кадастровый учет по уточнению границ и площади земельного участка на улице Джамбула. Площадь земли составляет 560 кв метров. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства.

В пресс-службе компании спор не комментируют. В пресс-службе Росреестра в мае URA.RU отметили, что отказ в регистрации связан с наличием других собственников актива, согласия которых на проведение действий ведомству не представлены.

В августе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин повторно потребовал возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав владельцев домов поселка Колхозный в Челябинске. Жители возмутились, что компания Сергея Студенникова настаивает на выкупе объектов недвижимости по ценам ниже рыночных. На месте частных строений планах «К&Б» является возведение семиэтажного здания.