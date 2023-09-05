05 сентября 2023
04 сентября 2023

Белого медведя, терроризирующего людей в ЯНАО, могут ликвидировать. Видео

В Росприроднадзор подано заявление о ликвидации белого медведя в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Предсказание» погоды на лето белыми медведями в Челябинском зоопарке. Челябинск, зоопарк, белый медведь
В ЯНАО согласуют с Росприроднадзором возможность ликвидации краснокнижного зверя Фото:

В управлении по охране объектов животного мира ЯНАО рассматривают вариант ликвидации белого медведя, который представляет угрозу для тундровиков. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Виталий Борисюк.

«Нами подано заявление в Росприроднадзор с целью получения разрешения на регулирование численности вида внесенного в Красную книгу РФ, в районе озера Ярото-1. Данное решение принято по причине наличия угрозы населению и по результатам проведенных консультаций с специалистами биологами», — сказал Виталий Борисюк в интервью журналистам.

Специалисты смогли идентифицировать данную особь белого медведя, это то же животное, которое напало на тундровиков возле фактории Усть-Юрибей в июле. В настоящее время медведь несколько раз выходил к людям, но от его действий еще никто не пострадал. Специалисты совершили два вертолетных облета в районе возможного нахождения животного, но пока его не нашли. С тундровиками на стойбищах проведены консультации о правилах поведения при встрече с белым медведем.

Ранее URA.RU рассказало, что в районе озера Ярото-1 в Ямальском районе ЯНАО белый медведь вышел к чуму оленеводов. Хозяин чума сумел избежать нападения животного, медицинская помощь ему не понадобилась. В июле тот же медведь напал на человека возле фактории Усть-Юрибей. Тундровик оказался в реанимации, его родным потребовалась медицинская помощь.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В управлении по охране объектов животного мира ЯНАО рассматривают вариант ликвидации белого медведя, который представляет угрозу для тундровиков. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Виталий Борисюк. «Нами подано заявление в Росприроднадзор с целью получения разрешения на регулирование численности вида внесенного в Красную книгу РФ, в районе озера Ярото-1. Данное решение принято по причине наличия угрозы населению и по результатам проведенных консультаций с специалистами биологами», — сказал Виталий Борисюк в интервью журналистам. Специалисты смогли идентифицировать данную особь белого медведя, это то же животное, которое напало на тундровиков возле фактории Усть-Юрибей в июле. В настоящее время медведь несколько раз выходил к людям, но от его действий еще никто не пострадал. Специалисты совершили два вертолетных облета в районе возможного нахождения животного, но пока его не нашли. С тундровиками на стойбищах проведены консультации о правилах поведения при встрече с белым медведем. Ранее URA.RU рассказало, что в районе озера Ярото-1 в Ямальском районе ЯНАО белый медведь вышел к чуму оленеводов. Хозяин чума сумел избежать нападения животного, медицинская помощь ему не понадобилась. В июле тот же медведь напал на человека возле фактории Усть-Юрибей. Тундровик оказался в реанимации, его родным потребовалась медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...