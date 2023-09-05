В Росприроднадзор подано заявление о ликвидации белого медведя в ЯНАО

В ЯНАО согласуют с Росприроднадзором возможность ликвидации краснокнижного зверя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении по охране объектов животного мира ЯНАО рассматривают вариант ликвидации белого медведя, который представляет угрозу для тундровиков. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Виталий Борисюк.

«Нами подано заявление в Росприроднадзор с целью получения разрешения на регулирование численности вида внесенного в Красную книгу РФ, в районе озера Ярото-1. Данное решение принято по причине наличия угрозы населению и по результатам проведенных консультаций с специалистами биологами», — сказал Виталий Борисюк в интервью журналистам.

Специалисты смогли идентифицировать данную особь белого медведя, это то же животное, которое напало на тундровиков возле фактории Усть-Юрибей в июле. В настоящее время медведь несколько раз выходил к людям, но от его действий еще никто не пострадал. Специалисты совершили два вертолетных облета в районе возможного нахождения животного, но пока его не нашли. С тундровиками на стойбищах проведены консультации о правилах поведения при встрече с белым медведем.

Ранее URA.RU рассказало, что в районе озера Ярото-1 в Ямальском районе ЯНАО белый медведь вышел к чуму оленеводов. Хозяин чума сумел избежать нападения животного, медицинская помощь ему не понадобилась. В июле тот же медведь напал на человека возле фактории Усть-Юрибей. Тундровик оказался в реанимации, его родным потребовалась медицинская помощь.