В ХМАО перекупщики PlayStation Plus сорвали куш из-за новых правил Sony

Перекупщики PS Plus заметили рост спроса в ХМАО из-за подорожания подписки

Перекупщики PS Plus заметили повышенный спрос на свои услуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели, которые зарабатывают на комиссии с покупки турецких подписок PlayStation Plus, заметили повышенный спрос на свои услуги. Один из перекупщиков пояснил URA.RU, что владельцы игровых приставок бросились оформлять подписки из-за обещания Sony повысить их стоимость.

«За последнюю неделю обратилось больше человек, чем за пару месяцев. Люди продлевают подписки, потому что Sony пообещала поднять цены. Непонятно, насколько подорожает турецкая подписка, но, конечно, спрос вырос. Все хотят сэкономить», — пояснил предприниматель из Нижневартовска.

Владельцы приставок стали покупать игры и подписки PS Plus, которые открывают доступ к каталогу тайлов, в турецком онлайн-магазине PlayStation после того, как Sony заблокировала свой российский магазин. Геймеры покупают игры сами или через перекупщиков, которые за комиссию могут оплатить заказ с зарубежной карты. «Ну, и из-за того, что все кинулись оформлять в последний момент (компания пообещала поднять стоимость подписок 6 сентября — прим. URA.RU) в крупных сервисах образовались очереди. Приходится ждать по часу-два. Поэтому люди стали больше обращаться к мелким частникам», — добавляет собеседник.

Ранее URA.RU рассказывало, что перекупщики потеряли прибыль. Тогда из-за роста стоимости игр PlayStation в турецком онлайн-магазине клиенты стали реже к ним обращаться.

Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний из-за санкционного давления на РФ. Ограничения ввели после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России ввели параллельный импорт.