На Урале нашли подпольные цеха по производству оружия

Сотрудники ФСБ нашли на Урале подпольные цеха по производству оружия

06 сентября 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

ФСБ закрыла 84 подпольных цеха по изготовлению оружия Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудниками Федеральной службы безопасности России проведены проверки по адресам проживания нелегальных оружейников в 53 регионов РФ. В том числе, в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае. Об этом сообщает официальный сайт ФСБ России. «ФСБ РФ по взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — указано на официальном сайте ФСБ России. Там уточнили, что из незаконного оборота было изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе, 22 пулемета, 93 автомата, 251 винтовка, 326 пистолетов и револьверов, семь гранатометов, 704 артиллерийских снаряда 87 кг взрывчатки и т. д. 84 подпольных цеха по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов были ликвидированы. Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ задержали националистов, которые готовили теракт на одном из объектов ТЭК в Тюменской области. Один из злоумышленников оказал силовикам ожесточенное сопротивление и был ликвидирован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудниками Федеральной службы безопасности России проведены проверки по адресам проживания нелегальных оружейников в 53 регионов РФ. В том числе, в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае. Об этом сообщает официальный сайт ФСБ России. «ФСБ РФ по взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — указано на официальном сайте ФСБ России. Там уточнили, что из незаконного оборота было изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе, 22 пулемета, 93 автомата, 251 винтовка, 326 пистолетов и револьверов, семь гранатометов, 704 артиллерийских снаряда 87 кг взрывчатки и т. д. 84 подпольных цеха по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов были ликвидированы. Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ задержали националистов, которые готовили теракт на одном из объектов ТЭК в Тюменской области. Один из злоумышленников оказал силовикам ожесточенное сопротивление и был ликвидирован.