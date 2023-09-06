На Урале нашли подпольные цеха по производству оружия

Сотрудники ФСБ нашли на Урале подпольные цеха по производству оружия
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Силовые структуры. Пермь, фсб, собр, группа захвата, пистолет в кобуре, спецназ, омон, чвк, экипировка сво
ФСБ закрыла 84 подпольных цеха по изготовлению оружия Фото:

Сотрудниками Федеральной службы безопасности России проведены проверки по адресам проживания нелегальных оружейников в 53 регионов РФ. В том числе, в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае. Об этом сообщает официальный сайт ФСБ России.

«ФСБ РФ по взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — указано на официальном сайте ФСБ России.

Там уточнили, что из незаконного оборота было изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе, 22 пулемета, 93 автомата, 251 винтовка, 326 пистолетов и револьверов, семь гранатометов, 704 артиллерийских снаряда 87 кг взрывчатки и т. д. 84 подпольных цеха по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов были ликвидированы.

Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ задержали националистов, которые готовили теракт на одном из объектов ТЭК в Тюменской области. Один из злоумышленников оказал силовикам ожесточенное сопротивление и был ликвидирован.

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Сотрудниками Федеральной службы безопасности России проведены проверки по адресам проживания нелегальных оружейников в 53 регионов РФ. В том числе, в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае. Об этом сообщает официальный сайт ФСБ России. «ФСБ РФ по взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — указано на официальном сайте ФСБ России. Там уточнили, что из незаконного оборота было изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе, 22 пулемета, 93 автомата, 251 винтовка, 326 пистолетов и револьверов, семь гранатометов, 704 артиллерийских снаряда 87 кг взрывчатки и т. д. 84 подпольных цеха по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов были ликвидированы. Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ задержали националистов, которые готовили теракт на одном из объектов ТЭК в Тюменской области. Один из злоумышленников оказал силовикам ожесточенное сопротивление и был ликвидирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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