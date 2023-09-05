Тюменский бизнесмен рассказал, почему нельзя брать на работу молодежь до 25 лет

Работодателям стоит настороженно относиться к молодым специалистам до 25 лет, так как они могут резко уйти со своей работы из-за желания сменить род занятий. Такой совет дал тюменский бизнесмен, владелец архитектурно-брендинговой компании DeVizion Илья Пискулин.
«Не нанимайте на работу людей до 25 лет. А если и наняли, то не возлагайте излишних надежд и помните о риске. Дело все в том, что те, кому меньше 25, часто еще не определились кем хотят быть. И это именно они, работая бухгалтером, приходят к вам и говорят: „я хочу быть фотографом/психологом/космонавтом“» — заявил Пискулин у себя в instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
При этом бизнесмен считает такое поведение абсолютно нормальным. В своей позиции он ссылается на «точку зрения советской науки». Согласно ей, возраст с 23 до 30 лет делится на два этапа. «Первый из них — самоопределение через пробы и ошибки. Так что не становитесь чьей-то ошибкой, дайте человеку себя попробовать и потом берите на работу», — подытожил Пискулин.
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