Музыканты Пермской оперы будут преподавать в краевой музыкальной школе

Уроки в пермской музыкальной школе будут давать настоящие профессионалы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермская оперный театр и Пермская краевая музыкальная школа, которая еще строится, подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщила гендиректор театра Анна Волк, в будущем музыканты оркестра Пермской оперы будут преподавать в школе.

«Есть договоренности о том, что концертмейстер оркестра и музыканты театра будут в формате ли мастер-классов или более продолжительных уроков заниматься работой с детьми», — рассказала Волк на пресс-конференции. По ее словам, сотрудничество школы и театра может быть обширным, но надо дождаться окончания строительства.

Пермская краевая музыкальная школа — масштабный проект властей. Она должна объединить в себе общеобразовательные занятия и музыкальную подготовку. Учреждение рассчитано на 350 детей, 100 из которых будут жить в интернате. Набор учеников начнется в апреле 2024 года, а 1 сентября школа откроет двери, говорила ранее министр культуры Прикамья Алла Платонова.