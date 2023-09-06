Музыканты Пермской оперы будут преподавать в краевой музыкальной школе

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Отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета. Екатеринбург, ноты, давыдов
Уроки в пермской музыкальной школе будут давать настоящие профессионалы Фото:

Пермская оперный театр и Пермская краевая музыкальная школа, которая еще строится, подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщила гендиректор театра Анна Волк, в будущем музыканты оркестра Пермской оперы будут преподавать в школе.

«Есть договоренности о том, что концертмейстер оркестра и музыканты театра будут в формате ли мастер-классов или более продолжительных уроков заниматься работой с детьми», — рассказала Волк на пресс-конференции. По ее словам, сотрудничество школы и театра может быть обширным, но надо дождаться окончания строительства.

Пермская краевая музыкальная школа — масштабный проект властей. Она должна объединить в себе общеобразовательные занятия и музыкальную подготовку. Учреждение рассчитано на 350 детей, 100 из которых будут жить в интернате. Набор учеников начнется в апреле 2024 года, а 1 сентября школа откроет двери, говорила ранее министр культуры Прикамья Алла Платонова.

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Пермская оперный театр и Пермская краевая музыкальная школа, которая еще строится, подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщила гендиректор театра Анна Волк, в будущем музыканты оркестра Пермской оперы будут преподавать в школе. «Есть договоренности о том, что концертмейстер оркестра и музыканты театра будут в формате ли мастер-классов или более продолжительных уроков заниматься работой с детьми», — рассказала Волк на пресс-конференции. По ее словам, сотрудничество школы и театра может быть обширным, но надо дождаться окончания строительства. Пермская краевая музыкальная школа — масштабный проект властей. Она должна объединить в себе общеобразовательные занятия и музыкальную подготовку. Учреждение рассчитано на 350 детей, 100 из которых будут жить в интернате. Набор учеников начнется в апреле 2024 года, а 1 сентября школа откроет двери, говорила ранее министр культуры Прикамья Алла Платонова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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