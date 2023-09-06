Власти поставили главную задачу Пермской краевой музыкальной школе

Минкульт: Пермская краевая музшкола должна решить кадровую проблему театров

Алла Платонова нашла решение кадровой проблемы в театрах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская краевая музыкальная школа, которая откроется в 2024 году, должна избавить от кадрового голода оркестры региональных театров. Об этом заявила министр культуры Прикамья Алла Платонова. По ее словам, сейчас нехватку музыкантов испытывают оркестры как Театра-Театра, так и Пермской оперы.

«И Театр оперы и балета, и Театр-Театр, и городской оркестр — все испытывают колоссальный дефицит кадров. Основная задача, которую будет решать краевая музыкальная школа, это подготовка оркестровых кадров. Мы очень хотим сделать такую школу, которая позволит детям полюбить оркестровое музицирование», — пояснила Платонова на пресс-конференции.

По ее словам, сейчас в России система музыкального образования нацелена на поощрение солистов. Ребята, которым, по мнению педагогов, не хватает мастерства и таланта для сольной карьеры, зачастую бросают музыку. Перед пермской школой стоит задача изменить эту практику.

Ранее URA.RU рассказывало, что краевая музыкальная школа уже подписала соглашение с Пермской оперой. В его рамках концертмейстер и музыканты театра будут заниматься с детьми. Набор в школу начнется в апреле 2024 года.