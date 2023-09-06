В УрФО заменили больше 3000 километров коммунальных сетей

06 сентября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

В УрФО готовы к отопительному сезону Фото: Илья Московец © URA.RU В регионах УрФО за лето заменили больше 3000 километров коммунальных сетей. Подготовку к отопительному сезону контролирует полпред президента Владимир Якушев. «Климатические условия стимулируют регионы УрФО готовить коммунальный комплекс к осенне-зимнему периоду. Работа идет в графике, даже несмотря на короткий межотопительный период», — цитирует Якушева его пресс-служба. За лето в регионах УрФО заменили более 3000 километров ветхих сетей. В частности, почти 2000 километров электросетей, 620 километров сетей водопровода, 440 километров теплосетей, а также около 280 километров канализации. Это на 40% больше объемов работ в прошлом году.

В регионах УрФО за лето заменили больше 3000 километров коммунальных сетей. Подготовку к отопительному сезону контролирует полпред президента Владимир Якушев. «Климатические условия стимулируют регионы УрФО готовить коммунальный комплекс к осенне-зимнему периоду. Работа идет в графике, даже несмотря на короткий межотопительный период», — цитирует Якушева его пресс-служба. За лето в регионах УрФО заменили более 3000 километров ветхих сетей. В частности, почти 2000 километров электросетей, 620 километров сетей водопровода, 440 километров теплосетей, а также около 280 километров канализации. Это на 40% больше объемов работ в прошлом году.