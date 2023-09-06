В УрФО заменили больше 3000 километров коммунальных сетей

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Глава Екатеринбурга в Чкаловском районе. Екатеринбурга, трубы, улица рощинская
В УрФО готовы к отопительному сезону Фото:

В регионах УрФО за лето заменили больше 3000 километров коммунальных сетей. Подготовку к отопительному сезону контролирует полпред президента Владимир Якушев.

«Климатические условия стимулируют регионы УрФО готовить коммунальный комплекс к осенне-зимнему периоду. Работа идет в графике, даже несмотря на короткий межотопительный период», — цитирует Якушева его пресс-служба.

За лето в регионах УрФО заменили более 3000 километров ветхих сетей. В частности, почти 2000 километров электросетей, 620 километров сетей водопровода, 440 километров теплосетей, а также около 280 километров канализации. Это на 40% больше объемов работ в прошлом году.

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В регионах УрФО за лето заменили больше 3000 километров коммунальных сетей. Подготовку к отопительному сезону контролирует полпред президента Владимир Якушев. «Климатические условия стимулируют регионы УрФО готовить коммунальный комплекс к осенне-зимнему периоду. Работа идет в графике, даже несмотря на короткий межотопительный период», — цитирует Якушева его пресс-служба. За лето в регионах УрФО заменили более 3000 километров ветхих сетей. В частности, почти 2000 километров электросетей, 620 километров сетей водопровода, 440 километров теплосетей, а также около 280 километров канализации. Это на 40% больше объемов работ в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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