Express: в НАТО началась паника из-за мощного удара России у границы альянса

06 сентября 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по порту, который имеет стратегическое значение для Украины, пишет Express Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В связи с ударом России по украинским портам, граничащим с территориями стран НАТО, в альянсе началась тревога. Об этом пишет издание Express. «Россия ударила по ключевым украинским портам, граничащим со странами НАТО, что вызвало панику», — говорится в материале издания. Там добавили, что российская атака на порты продолжалась около трех часов. Упомянутые порты расположены на реке Дунай, которая является границей между Украиной и Румынией. Они имеют стратегическое значение, так как через них можно обойти российскую военную блокаду в Черном море, которая была установлена после окончания зерновой сделки, заключил автор материала. Российская армия провела групповой удар на одесский порт Рени, используя беспилотники. Главной целью атаки были хранилища топлива для военной техники ВСУ. По информации в telegram-канале Минобороны, цель атаки была успешно уничтожена, все объекты поражены. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля, так как условия, обещанные ей, не были выполнены. За это время ни одно судно, кроме контейнеровоза Joseph Schulte, не отправлялось из украинских портов в направлении Босфора, передает Life .

В связи с ударом России по украинским портам, граничащим с территориями стран НАТО, в альянсе началась тревога. Об этом пишет издание Express. «Россия ударила по ключевым украинским портам, граничащим со странами НАТО, что вызвало панику», — говорится в материале издания. Там добавили, что российская атака на порты продолжалась около трех часов. Упомянутые порты расположены на реке Дунай, которая является границей между Украиной и Румынией. Они имеют стратегическое значение, так как через них можно обойти российскую военную блокаду в Черном море, которая была установлена после окончания зерновой сделки, заключил автор материала. Российская армия провела групповой удар на одесский порт Рени, используя беспилотники. Главной целью атаки были хранилища топлива для военной техники ВСУ. По информации в telegram-канале Минобороны, цель атаки была успешно уничтожена, все объекты поражены. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля, так как условия, обещанные ей, не были выполнены. За это время ни одно судно, кроме контейнеровоза Joseph Schulte, не отправлялось из украинских портов в направлении Босфора, передает Life.