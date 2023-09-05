05 сентября 2023

Судьбу терроризирующего жителей ЯНАО белого медведя будут решать в Москве

Росприроднадзор проведет заседание из-за медведя, который мешает жителям ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, белый медведь
Росприроднадзор проведет заседание, на котором будет решаться судьба белого медведя из ЯНАО Фото:

Росприроднадзор проведет заседание рабочей группы из-за медведя, который вышел к стоянке оленеводов ЯНАО. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава ведомства Светлана Радионова. Ранее агентство писало о том, что дикий зверь напугал местных жителей своим агрессивным поведением.

«Мы на связи с местными властями и специалистами Управления охраны животного мира ЯНАО. В ближайшее время состоится заседание рабочей группы, на котором будет принято решение по сложившейся ситуации. Участники рассмотрят возможность перемещения белого медведя в природную среду в отдалении от места стоянки оленеводов, чтобы защитить жизни и здоровье людей и животного», — заявила Радионова в своем telegram-канале.

Она добавила, что разрешение на отстрел медведя не выдавалось. По словам Радионовой, Росприроднадзор держит ситуацию на контроле.

Ранее агентство писало о том, что в районе озера Ярото-1 в Ямальском районе ЯНАО белый медведь вышел к чуму оленеводов. Его хозяину удалось избежать нападения дикого зверя. При этом в июле этот же медведь уже нападал на людей возле фактории Усть-Юрибей.

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Росприроднадзор проведет заседание рабочей группы из-за медведя, который вышел к стоянке оленеводов ЯНАО. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава ведомства Светлана Радионова. Ранее агентство писало о том, что дикий зверь напугал местных жителей своим агрессивным поведением. «Мы на связи с местными властями и специалистами Управления охраны животного мира ЯНАО. В ближайшее время состоится заседание рабочей группы, на котором будет принято решение по сложившейся ситуации. Участники рассмотрят возможность перемещения белого медведя в природную среду в отдалении от места стоянки оленеводов, чтобы защитить жизни и здоровье людей и животного», — заявила Радионова в своем telegram-канале. Она добавила, что разрешение на отстрел медведя не выдавалось. По словам Радионовой, Росприроднадзор держит ситуацию на контроле. Ранее агентство писало о том, что в районе озера Ярото-1 в Ямальском районе ЯНАО белый медведь вышел к чуму оленеводов. Его хозяину удалось избежать нападения дикого зверя. При этом в июле этот же медведь уже нападал на людей возле фактории Усть-Юрибей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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