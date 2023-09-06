Минобороны РФ предложило внести в воинский учет новую группу россиян

Минобороны РФ предлагает создать воинский учет для заключенных

06 сентября 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Осужденные будут включены в особый воинский учет, завили в Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России лица, находящиеся в местах лишения свободы, будут включены в особый воинский учет. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Предлагается ввести воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы», — говорится в постановлении от Минобороны. Там добавили, что призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, включат в особый воинский учет. Процесс постановки и снятия с данного учета будет осуществляться без явки в военные комиссариаты. Исправительные учреждения будут предоставлять списки граждан, находящихся в лишении свободы, в соответствующие военные комиссариаты по мере их поступления, перевода или освобождения, заключили в ведомстве. Ранее Совет Федерации РФ разрешил осужденным участвовать в боевых действиях. Сенаторы считают, что данный закон актуален и соответствует интересам безопасности России, а также принципам гуманизации уголовного законодательства. Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении своих воинских обязанностей, а также докажет свое исправление через добросовестное отношение к военной службе, то по представлению командования суд может рассмотреть возможность освободить его от отбывания наказания, передает Life .

В России лица, находящиеся в местах лишения свободы, будут включены в особый воинский учет. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Предлагается ввести воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы», — говорится в постановлении от Минобороны. Там добавили, что призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, включат в особый воинский учет. Процесс постановки и снятия с данного учета будет осуществляться без явки в военные комиссариаты. Исправительные учреждения будут предоставлять списки граждан, находящихся в лишении свободы, в соответствующие военные комиссариаты по мере их поступления, перевода или освобождения, заключили в ведомстве. Ранее Совет Федерации РФ разрешил осужденным участвовать в боевых действиях. Сенаторы считают, что данный закон актуален и соответствует интересам безопасности России, а также принципам гуманизации уголовного законодательства. Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении своих воинских обязанностей, а также докажет свое исправление через добросовестное отношение к военной службе, то по представлению командования суд может рассмотреть возможность освободить его от отбывания наказания, передает Life.