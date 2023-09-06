Минобороны РФ предложило внести в воинский учет новую группу россиян

Минобороны РФ предлагает создать воинский учет для заключенных
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Осужденные будут включены в особый воинский учет, завили в Минобороны РФ Фото:

В России лица, находящиеся в местах лишения свободы, будут включены в особый воинский учет. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Предлагается ввести воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы», — говорится в постановлении от Минобороны. Там добавили, что призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, включат в особый воинский учет.

Процесс постановки и снятия с данного учета будет осуществляться без явки в военные комиссариаты. Исправительные учреждения будут предоставлять списки граждан, находящихся в лишении свободы, в соответствующие военные комиссариаты по мере их поступления, перевода или освобождения, заключили в ведомстве.

Ранее Совет Федерации РФ разрешил осужденным участвовать в боевых действиях. Сенаторы считают, что данный закон актуален и соответствует интересам безопасности России, а также принципам гуманизации уголовного законодательства. Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении своих воинских обязанностей, а также докажет свое исправление через добросовестное отношение к военной службе, то по представлению командования суд может рассмотреть возможность освободить его от отбывания наказания, передает Life.

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В России лица, находящиеся в местах лишения свободы, будут включены в особый воинский учет. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Предлагается ввести воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы», — говорится в постановлении от Минобороны. Там добавили, что призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, включат в особый воинский учет. Процесс постановки и снятия с данного учета будет осуществляться без явки в военные комиссариаты. Исправительные учреждения будут предоставлять списки граждан, находящихся в лишении свободы, в соответствующие военные комиссариаты по мере их поступления, перевода или освобождения, заключили в ведомстве. Ранее Совет Федерации РФ разрешил осужденным участвовать в боевых действиях. Сенаторы считают, что данный закон актуален и соответствует интересам безопасности России, а также принципам гуманизации уголовного законодательства. Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении своих воинских обязанностей, а также докажет свое исправление через добросовестное отношение к военной службе, то по представлению командования суд может рассмотреть возможность освободить его от отбывания наказания, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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