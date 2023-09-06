В России почти на 20% подорожало самое популярное мясо

В России с начала текущего года цены на куриное мясо, которое считается самым потребляемым среди россиян, выросли на 19,6%. Об этом стало известно из данных Росстата.
«С начала этого года мясо кур стало дороже на 19,6%», — сообщается в отчете федеральной службы. Там добавили, что свинина подорожала на 8,9%, баранина — на 12,2%, а говядина — на 3,1%. В то же время стоимость фруктово-овощной продукции в среднем снизилась на 1,3%.
Капуста белокочанная подешевела на 11,1%, репчатый лук — на 6,8%, морковь — на 5,7%, картофель — на 4,6%, столовая свекла — на 3,4%. Цены на помидоры и яблоки также снизились на 1,1%. Однако, цены на огурцы выросли на 6%, а на бананы — на 3,8%. В период с 29 августа по 4 сентября в России отмечалась инфляция на уровне 0,11%. С начала года инфляция составила 3,76%, заключили в Росстате.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку производителей мяса, чтобы выяснить, насколько обоснованно было повышение цен. Эксперты отмечают, что падение курса рубля приведет к возрастанию инфляции и резкому подорожанию продуктов для обычных граждан. Фрукты, такие как бананы, виноград и яблоки, а также говяжье мясо заметно подорожают, передает «Утро.ру».
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