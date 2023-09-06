Кандидат в губернаторы Тюменской области угодил в скандал из-за поста в соцсетях

Кандидат в губернаторы Тюменской области Садовников заявил о взломе аккаунта

06 сентября 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Кандидат в губернаторы Тюменской области Садовников заявил, что его аккаунт взломали Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Кандидат в губернаторы тюменской области от ЛДПР Денис Садовников угодил в скандал из-за поста в соцсетях. На его странице в соцсети «ВКонтакте» появилось компрометирующее сообщение, автор которого, используя ненормативную лексику, предлагает предъявить «за деньги Садовникову, устроить корпоратив для сохранения хороших отношений и выпить на троих». «Во-первых, надо <…> [выпить] на троих. У вас не большая разница в возрасте. Вы должны стать ближе. Во-вторых, нужно коллектив отблагодарить. Корпоратив или просто ужин общий, чтобы остаться в хороших отношениях с людьми — это главная его задача. Третье, нужно остыть и просто на позитиве с ним про деньги. Именно на позитиве. Предъявы пусть скажет мне в лицо. Он <…> [испугается], скорее всего, но я дам ему возможность высказать мне все недовольство <…>», — указано в публикации. Публикацию почти сразу удалили. Садовников в переписке с журналистом агентства сообщил, что аккаунт был взломан и что он разбирается с этой проблемой. На вопрос, известен ли взломщик и удалось ли его установить, кандидат не ответил. Собеседники URA.RU в политическом истеблишменте «тюменской матрешки» уточняют, что публикация не похожа на взлом аккаунта. По данным одного из инсайдеров, текст мог разместить один из членов штаба кандидата. «Похоже, что это кто-то из пиарщиков Садовникова случайно запостил запись не туда, а потом очень быстро ее удалил. Не исключено, что виновник уже стал бывшим пиарщиком, а денег от кандидата после такого прокола он вряд ли дождется. В любом случае, это не связано с другими кандидатами и не похоже на предвыборную провокацию с этой стороны, скорее всего, какое-то недопонимание возникло в штабе», — сообщает другой информатор. В выборах главы Тюменской области участвуют также единоросс Александр Моор, эсер Владимир Пискайкин и коммунист Иван Левченко. Пока в ходе предвыборной кампании ни один из кандидатов не объявлял о взломе аккаунта в соцсетях. Ранее URA.RU писало, что Садовников разместил в своих соцсетях отчет о туре по ХМАО с альтернативной географией. В ролике были и другие ошибки — например, орфографические. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в губернаторы тюменской области от ЛДПР Денис Садовников угодил в скандал из-за поста в соцсетях. На его странице в соцсети «ВКонтакте» появилось компрометирующее сообщение, автор которого, используя ненормативную лексику, предлагает предъявить «за деньги Садовникову, устроить корпоратив для сохранения хороших отношений и выпить на троих». «Во-первых, надо <…> [выпить] на троих. У вас не большая разница в возрасте. Вы должны стать ближе. Во-вторых, нужно коллектив отблагодарить. Корпоратив или просто ужин общий, чтобы остаться в хороших отношениях с людьми — это главная его задача. Третье, нужно остыть и просто на позитиве с ним про деньги. Именно на позитиве. Предъявы пусть скажет мне в лицо. Он <…> [испугается], скорее всего, но я дам ему возможность высказать мне все недовольство <…>», — указано в публикации. Публикацию почти сразу удалили. Садовников в переписке с журналистом агентства сообщил, что аккаунт был взломан и что он разбирается с этой проблемой. На вопрос, известен ли взломщик и удалось ли его установить, кандидат не ответил. Собеседники URA.RU в политическом истеблишменте «тюменской матрешки» уточняют, что публикация не похожа на взлом аккаунта. По данным одного из инсайдеров, текст мог разместить один из членов штаба кандидата. «Похоже, что это кто-то из пиарщиков Садовникова случайно запостил запись не туда, а потом очень быстро ее удалил. Не исключено, что виновник уже стал бывшим пиарщиком, а денег от кандидата после такого прокола он вряд ли дождется. В любом случае, это не связано с другими кандидатами и не похоже на предвыборную провокацию с этой стороны, скорее всего, какое-то недопонимание возникло в штабе», — сообщает другой информатор. В выборах главы Тюменской области участвуют также единоросс Александр Моор, эсер Владимир Пискайкин и коммунист Иван Левченко. Пока в ходе предвыборной кампании ни один из кандидатов не объявлял о взломе аккаунта в соцсетях. Ранее URA.RU писало, что Садовников разместил в своих соцсетях отчет о туре по ХМАО с альтернативной географией. В ролике были и другие ошибки — например, орфографические.