Велосипедист, обвиненный в убийстве 16-летней девушки, раскрыл, как все было

Велосипедист, обвиненный в убийстве 16-летней девушки, прошел полиграф

07 сентября 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Мужчина не признается в убийстве 16-летней школьницы и говорит, что она умерла сама Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Велосипедист Эдуард Голиков, задержанный по обвинению в убийстве 16-летней Даны И. в Каменске-Уральском (Свердловская область), прошел допрос на полиграфе и рассказал свою версию случившегося. По словам мужчины, он случайно поехал в лес за погибшей и увидел, как та стала заваливаться на бок. «Рассказал, что просто катался в тот день, ехал за ней по лесу. Видел, как школьница шла и внезапно стала заваливаться на правый бок. Он подъехал, окликнул ее, увидел, что она без сознания, и забрал себе ее телефон. Решил, что она пьяная», — рассказал Е1 источник, знакомый с ходом следствия. Так как мужчина не смог разблокировать телефон, то припрятал его. А когда узнал из новостей, что девушка умерла, испугался и решил никому ничего не рассказывать. Сейчас следователи ждут результаты судебно-медицинской экспертизы, чтобы наверняка понимать причины смерти Даны. 16-летняя Дана пропала в Каменске-Уральском вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома так и не дошла. На следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала на ее теле не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось видео, на котором ее преследовал велосипедист. Мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве и краже телефона Даны, но свою вину задержанный не признает. Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Велосипедист Эдуард Голиков, задержанный по обвинению в убийстве 16-летней Даны И. в Каменске-Уральском (Свердловская область), прошел допрос на полиграфе и рассказал свою версию случившегося. По словам мужчины, он случайно поехал в лес за погибшей и увидел, как та стала заваливаться на бок. «Рассказал, что просто катался в тот день, ехал за ней по лесу. Видел, как школьница шла и внезапно стала заваливаться на правый бок. Он подъехал, окликнул ее, увидел, что она без сознания, и забрал себе ее телефон. Решил, что она пьяная», — рассказал Е1 источник, знакомый с ходом следствия. Так как мужчина не смог разблокировать телефон, то припрятал его. А когда узнал из новостей, что девушка умерла, испугался и решил никому ничего не рассказывать. Сейчас следователи ждут результаты судебно-медицинской экспертизы, чтобы наверняка понимать причины смерти Даны. 16-летняя Дана пропала в Каменске-Уральском вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома так и не дошла. На следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала на ее теле не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось видео, на котором ее преследовал велосипедист. Мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве и краже телефона Даны, но свою вину задержанный не признает. Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.