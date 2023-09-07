Балицкий рассказал о ходе боев в Работино

Балицкий: за ночь в Работино уничтожено 100 солдат ВСУ

07 сентября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

ВСУ понесли потери в технике на запорожском участке фронта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины потеряли около 100 бойцов в районах поселков Работино и Вербовое в ночь на 7 сентября. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. «Что касается обстановки на запорожском фронте: прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. <…> Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале . Врио губернатора уточнил, что противнику нанесли массированное огневое поражение. По его словам, украинская армия также лишилась девяти артиллерийских орудий, двух минометов, двух танков и трех беспилотников на запорожском участке фронта. Ранее Балицкий заявил о тактическом уходе российских войск из Работино. По его словам, армии РФ не было смысла удерживать позиции на равнинах, поэтому бойцы переместились ближе к холмам, передает телеканал 360. Однако позже в Минобороны РФ сообщили, что в районе населенного пункта изменений в тактическом положении российских войск нет , передает Pravda.Ru.

Вооруженные силы Украины потеряли около 100 бойцов в районах поселков Работино и Вербовое в ночь на 7 сентября. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. «Что касается обстановки на запорожском фронте: прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. <…> Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Врио губернатора уточнил, что противнику нанесли массированное огневое поражение. По его словам, украинская армия также лишилась девяти артиллерийских орудий, двух минометов, двух танков и трех беспилотников на запорожском участке фронта. Ранее Балицкий заявил о тактическом уходе российских войск из Работино. По его словам, армии РФ не было смысла удерживать позиции на равнинах, поэтому бойцы переместились ближе к холмам, передает телеканал 360. Однако позже в Минобороны РФ сообщили, что в районе населенного пункта изменений в тактическом положении российских войск нет, передает Pravda.Ru.