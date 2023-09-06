Глава депобразования Перми Деменева написала заявление об увольнении

Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева уходит с поста. Источники URA.RU в мэрии сообщили, что она написала заявление об увольнении с 7 августа. Она должна была оставить должность несколько дней назад, но взяла больничный.
«Деменеву ждали в минобре края в начале недели. Ей хотели предложить варианты трудоустройства. Но она неожиданно взяла больничный. В крае это не оценили и сказали ей, что-либо она уходит по-хорошему и продолжает работу в сфере образования, либо ей выдают „белый билет“», — рассказал один из собеседников агентства.
В пресс-службе администрации Перми подтвердили информацию об уходе Деменевой с 7 сентября. Главным претендентом на пост Деменевой в политтусовке называют замначальника департамента Ольгу Ершову. Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр по социальным вопросам Алексей Грибанов оставил пост и перешел на должность советника главы Перми.
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