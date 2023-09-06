06 сентября 2023

Глава депобразования Перми Деменева написала заявление об увольнении

© Служба новостей «URA.RU»
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Освободившееся кресло главы департамента займет замруководителя ведомства Фото:

Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева уходит с поста. Источники URA.RU в мэрии сообщили, что она написала заявление об увольнении с 7 августа. Она должна была оставить должность несколько дней назад, но взяла больничный.

«Деменеву ждали в минобре края в начале недели. Ей хотели предложить варианты трудоустройства. Но она неожиданно взяла больничный. В крае это не оценили и сказали ей, что-либо она уходит по-хорошему и продолжает работу в сфере образования, либо ей выдают „белый билет“», — рассказал один из собеседников агентства.

В пресс-службе администрации Перми подтвердили информацию об уходе Деменевой с 7 сентября. Главным претендентом на пост Деменевой в политтусовке называют замначальника департамента Ольгу Ершову. Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр по социальным вопросам Алексей Грибанов оставил пост и перешел на должность советника главы Перми.

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Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева уходит с поста. Источники URA.RU в мэрии сообщили, что она написала заявление об увольнении с 7 августа. Она должна была оставить должность несколько дней назад, но взяла больничный. «Деменеву ждали в минобре края в начале недели. Ей хотели предложить варианты трудоустройства. Но она неожиданно взяла больничный. В крае это не оценили и сказали ей, что-либо она уходит по-хорошему и продолжает работу в сфере образования, либо ей выдают „белый билет“», — рассказал один из собеседников агентства. В пресс-службе администрации Перми подтвердили информацию об уходе Деменевой с 7 сентября. Главным претендентом на пост Деменевой в политтусовке называют замначальника департамента Ольгу Ершову. Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр по социальным вопросам Алексей Грибанов оставил пост и перешел на должность советника главы Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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