Глава депобразования Перми Деменева написала заявление об увольнении

07 сентября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Освободившееся кресло главы департамента займет замруководителя ведомства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева уходит с поста. Источники URA.RU в мэрии сообщили, что она написала заявление об увольнении с 7 августа. Она должна была оставить должность несколько дней назад, но взяла больничный. «Деменеву ждали в минобре края в начале недели. Ей хотели предложить варианты трудоустройства. Но она неожиданно взяла больничный. В крае это не оценили и сказали ей, что-либо она уходит по-хорошему и продолжает работу в сфере образования, либо ей выдают „белый билет“», — рассказал один из собеседников агентства. В пресс-службе администрации Перми подтвердили информацию об уходе Деменевой с 7 сентября. Главным претендентом на пост Деменевой в политтусовке называют замначальника департамента Ольгу Ершову. Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр по социальным вопросам Алексей Грибанов оставил пост и перешел на должность советника главы Перми.

Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева уходит с поста. Источники URA.RU в мэрии сообщили, что она написала заявление об увольнении с 7 августа. Она должна была оставить должность несколько дней назад, но взяла больничный. «Деменеву ждали в минобре края в начале недели. Ей хотели предложить варианты трудоустройства. Но она неожиданно взяла больничный. В крае это не оценили и сказали ей, что-либо она уходит по-хорошему и продолжает работу в сфере образования, либо ей выдают „белый билет“», — рассказал один из собеседников агентства. В пресс-службе администрации Перми подтвердили информацию об уходе Деменевой с 7 сентября. Главным претендентом на пост Деменевой в политтусовке называют замначальника департамента Ольгу Ершову. Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр по социальным вопросам Алексей Грибанов оставил пост и перешел на должность советника главы Перми.