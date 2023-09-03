В Перми глава депобразования спасается от увольнения на больничном

«Коммерсант»: глава департамента образования Перми Деменева уходит в отставку

04 сентября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Анна Деменева оставила бумаги, уйдя на больничный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник департамента образования мэрии Перми Анна Деменева покинет свой пост. По данным источников СМИ, уволить ее должны были еще несколько дней назад, но она ушла на больничный. «Кадровое решение должно было состояться на днях, однако госпожа Деменева неожиданно ушла на больничный, и ее отставка была отложена», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В мэрии информацию об увольнении не комментируют, но подтверждают, что Деменева на больничном. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель главы Перми по социальным вопросам, отвечающий и за образование, Алексей Грибанов покинул пост и перешел на должность советника главы города. Его место остается вакантным. На кресло вице-мэра рассматривают кандидатуру замминистра территориальной безопасности Прикамья Екатерины Мальцевой. Вообще функции управления школами правительство края намерено забрать себе.

Начальник департамента образования мэрии Перми Анна Деменева покинет свой пост. По данным источников СМИ, уволить ее должны были еще несколько дней назад, но она ушла на больничный. «Кадровое решение должно было состояться на днях, однако госпожа Деменева неожиданно ушла на больничный, и ее отставка была отложена», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В мэрии информацию об увольнении не комментируют, но подтверждают, что Деменева на больничном. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель главы Перми по социальным вопросам, отвечающий и за образование, Алексей Грибанов покинул пост и перешел на должность советника главы города. Его место остается вакантным. На кресло вице-мэра рассматривают кандидатуру замминистра территориальной безопасности Прикамья Екатерины Мальцевой. Вообще функции управления школами правительство края намерено забрать себе.