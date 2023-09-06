06 сентября 2023

В Сургуте отец девятерых детей ушел на фронт втайне от семьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Жена узнала о выборе мужа случайно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отец девятерых детей из Сургута ушел добровольцем на фронт втайне от семьи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к военному комиссариату.

«Многодетный отец из Сургута пришел в военкомат и попросился добровольцем на СВО. Прошел все комиссии, подписал контракт на год. И только уже на пункте сбора в Ханты-Мансийске стало известно, что семья об этом ничего не знала», — сообщил собеседник.

Он также добавил, что сам сургутянин свой поступок объяснил патриотическим порывом. «Работал в нефтяной компании. Семья обеспечена. Простой патриотический порыв», — добавил собеседник. В сургутском военкомате отказались от комментариев, сославшись на защиту персональных данных.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены ХМАО подарили добровольцам СВО усиленную экипировку. Всем, кто заключил контракт с Минобороны, в Сургуте получают усиленный тактический шлем и специальную аптечку.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец девятерых детей из Сургута ушел добровольцем на фронт втайне от семьи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к военному комиссариату. «Многодетный отец из Сургута пришел в военкомат и попросился добровольцем на СВО. Прошел все комиссии, подписал контракт на год. И только уже на пункте сбора в Ханты-Мансийске стало известно, что семья об этом ничего не знала», — сообщил собеседник. Он также добавил, что сам сургутянин свой поступок объяснил патриотическим порывом. «Работал в нефтяной компании. Семья обеспечена. Простой патриотический порыв», — добавил собеседник. В сургутском военкомате отказались от комментариев, сославшись на защиту персональных данных. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены ХМАО подарили добровольцам СВО усиленную экипировку. Всем, кто заключил контракт с Минобороны, в Сургуте получают усиленный тактический шлем и специальную аптечку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...