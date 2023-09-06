В Сургуте отец девятерых детей ушел на фронт втайне от семьи

Отец девятерых детей из Сургута ушел добровольцем на фронт втайне от семьи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к военному комиссариату.
«Многодетный отец из Сургута пришел в военкомат и попросился добровольцем на СВО. Прошел все комиссии, подписал контракт на год. И только уже на пункте сбора в Ханты-Мансийске стало известно, что семья об этом ничего не знала», — сообщил собеседник.
Он также добавил, что сам сургутянин свой поступок объяснил патриотическим порывом. «Работал в нефтяной компании. Семья обеспечена. Простой патриотический порыв», — добавил собеседник. В сургутском военкомате отказались от комментариев, сославшись на защиту персональных данных.
Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены ХМАО подарили добровольцам СВО усиленную экипировку. Всем, кто заключил контракт с Минобороны, в Сургуте получают усиленный тактический шлем и специальную аптечку.
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