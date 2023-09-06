В Сургуте отец девятерых детей ушел на фронт втайне от семьи

07 сентября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Жена узнала о выборе мужа случайно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отец девятерых детей из Сургута ушел добровольцем на фронт втайне от семьи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к военному комиссариату. «Многодетный отец из Сургута пришел в военкомат и попросился добровольцем на СВО. Прошел все комиссии, подписал контракт на год. И только уже на пункте сбора в Ханты-Мансийске стало известно, что семья об этом ничего не знала», — сообщил собеседник. Он также добавил, что сам сургутянин свой поступок объяснил патриотическим порывом. «Работал в нефтяной компании. Семья обеспечена. Простой патриотический порыв», — добавил собеседник. В сургутском военкомате отказались от комментариев, сославшись на защиту персональных данных. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены ХМАО подарили добровольцам СВО усиленную экипировку. Всем, кто заключил контракт с Минобороны, в Сургуте получают усиленный тактический шлем и специальную аптечку.

Отец девятерых детей из Сургута ушел добровольцем на фронт втайне от семьи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к военному комиссариату. «Многодетный отец из Сургута пришел в военкомат и попросился добровольцем на СВО. Прошел все комиссии, подписал контракт на год. И только уже на пункте сбора в Ханты-Мансийске стало известно, что семья об этом ничего не знала», — сообщил собеседник. Он также добавил, что сам сургутянин свой поступок объяснил патриотическим порывом. «Работал в нефтяной компании. Семья обеспечена. Простой патриотический порыв», — добавил собеседник. В сургутском военкомате отказались от комментариев, сославшись на защиту персональных данных. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены ХМАО подарили добровольцам СВО усиленную экипировку. Всем, кто заключил контракт с Минобороны, в Сургуте получают усиленный тактический шлем и специальную аптечку.